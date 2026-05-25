Παπανδρέου: «Αγκάθι» οι καθυστερήσεις στις φοιτητικές βίζες – Παρέμβαση στη Βουλή για τους αλλοδαπούς φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ

Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα των σημαντικών καθυστερήσεων στην έκδοση φοιτητικών θεωρήσεων εισόδου (visa) για σπουδαστές από τρίτες χώρες ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Παπανδρέου, καταθέτοντας κοινοβουλευτική ερώτηση προς τα υπουργεία Εξωτερικών, Παιδείας και Μετανάστευσης.

Την πρωτοβουλία συνυπογράφουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, Στέφανος Παραστατίδης και Νάντια Γιαννακοπούλου, οι οποίοι ζητούν απαντήσεις για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν αλλοδαποί φοιτητές, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση σε ελληνικά πανεπιστημιακά προγράμματα.

Στην ερώτησή του, ο Γιώργος Παπανδρέου υπογραμμίζει ότι τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν ενισχύσει αισθητά τα τελευταία χρόνια τη διεθνή τους παρουσία, αναπτύσσοντας συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού, κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, ερευνητικές συνέργειες και ανταλλαγές φοιτητών. Όπως επισημαίνει, η προσπάθεια αυτή έχει συμβάλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ΑΕΙ και στη διεύρυνση της συμμετοχής τους σε διεθνή ακαδημαϊκά δίκτυα.

Ερώτηση @GPapandreou για τα σοβαρά προβλήματα και τις καθυστερήσεις σχετικά με τη χορήγηση VISA σε φοιτητές τρίτων χωρών που υποδέχονται τα ελληνικά πανεπιστήμια. https://t.co/klWx1ZXZKX — ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής (@pasok) May 25, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, οι χρονοβόρες και συχνά πολύπλοκες διαδικασίες για την έκδοση φοιτητικής βίζας δημιουργούν σοβαρά προσκόμματα στην προσέλκυση και έγκαιρη εγκατάσταση των ξένων φοιτητών στη χώρα. Όπως τονίζεται, οι καθυστερήσεις αυτές δεν επηρεάζουν μόνο τους ίδιους τους σπουδαστές, αλλά πλήττουν και την αξιοπιστία των πανεπιστημίων, τα οποία καλούνται να τηρήσουν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά χρονοδιαγράμματα και διεθνείς δεσμεύσεις.

Παράλληλα, στην κοινοβουλευτική παρέμβαση επισημαίνεται ότι η απουσία ενιαίων διαδικασιών και ο ελλιπής συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών ενδέχεται να προκαλούν αρνητικές συνέπειες τόσο σε οικονομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ επηρεάζουν και την εικόνα της Ελλάδας ως ανταγωνιστικού διεθνούς προορισμού για σπουδές.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καλούν τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις που θα επιταχύνουν την έκδοση φοιτητικών θεωρήσεων και θα εξασφαλίσουν ενιαία αντιμετώπιση των σχετικών αιτημάτων. Παράλληλα, ζητούν τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ υπουργείων, προξενικών αρχών και πανεπιστημίων, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και να διασφαλίζεται η ομαλή έναρξη και συνέχιση των σπουδών των αλλοδαπών φοιτητών.

Όπως αναφέρουν, η αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνοποίησης της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για την ανάδειξη της χώρας σε ισχυρό ακαδημαϊκό και ερευνητικό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή.

