ΣΥΡΙΖΑ: Βροχή παραιτήσεων – Έφυγε και ο πρώην οικονομικός διευθυντής Θύμιος Γεωργόπουλος για το κόμμα Τσίπρα

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Θύμιος Γεωργόπουλος. Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες παραδίδουν τις παραιτήσεις τους κι άλλα μέλη της κεντρικής επιτροπής και στελέχη διαφόρων βαθμίδων, ενόψει της αυριανής ανακοίνωσης από τον πρώην πρωθυπουργό του νέου κόμματος.

Απτόητος ο κ. Γεωργόπουλος από το γεγονός ότι προ ημερών εκτέθηκε στο εφετείο για τα όσα είχε ισχυριστεί στην υπόθεση με το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη – θεωρήθηκε μη αξιόπιστος μάρτυρας, ο δε πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αθωώθηκε – εμφανίζεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο εγχείρημα του κ. Τσίπρα. Μάλιστα δεν πτοήθηκε ο κ. Γεωργόπουλος, ούτε από το γεγονός ότι η κίνηση υποστηρικτών του κ. Τσίπρα που συγκρότησε ο ίδιος στη Μεσσηνία προκάλεσε στη συγκεκριμένη περιοχή τεράστια προβλήματα μεταξύ μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την προσπάθεια.

Σε μία ανάρτηση με ακατάληπτα νοήματα και καταγγελίες που είναι περίεργο πώς προέκυψαν, καθότι ο ίδιος ήταν εκ των καταλυτικών παραγόντων για την κατάπτωση και τη σημερινή κρίση του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Γεωργόππουλος αναφέρει μεταξύ άλλων: «Δεν αποχωρώ με θυμό, παρότι ακόμα και πριν λίγες μέρες με αφήσατε να παλεύω μόνος με τα «σκυλιά του Γκεμπελισμού», που κάποιοι από σας -κομματικοί «φύλαρχοι»- εκτρέψατε να κατασπαράζουν (στο πρόσφατο παρελθόν) και έκτοτε, ενώ μπορούσατε, δεν φιμώσατε ποτέ».

Και σημειώνει: «Το όνειρο της κυβερνώσας Αριστεράς που θα εκπροσωπήσει (πάλι) την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία γεννιέται, με εγγυητή τον Αλέξη Τσίπρα, όπως τα έργα και οι ημέρες του, όπως η στάση ζωής του από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα αψευδώς καταμαρτυρούν.

Συντάσσομαι μαζί του ως απλός στρατιώτης και σταυροφόρος του μηνύματος του:

“Η προοδευτική παράταξη ανασυγκροτείται και ο Μητσοτάκης θα έχει αντίπαλο στις επόμενες εκλογές, όποτε και όταν αυτές γίνουν”».

Να σημειωθεί ότι ο κ. Γεωργόπουλος είχε επικριθεί στο παρελθόν γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ είχαν προσληφθεί μέλη της οικογένειάς του.

Διαβάστε επίσης:

Αιχμές Κυρανάκη για Σαμαρά, κάλεσμα σε Καραμανλή

Στουρνάρας: Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του από την Επιτροπή της Βουλής – Μήνυμα για την ανθεκτικότητα των τραπεζών

ΠΑΣΟΚ για υδρογονάνθρακες: Πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις…