search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 15:47
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 14:18

ΣΥΡΙΖΑ: Βροχή παραιτήσεων – Έφυγε και ο πρώην οικονομικός διευθυντής Θύμιος Γεωργόπουλος για το κόμμα Τσίπρα

25.05.2026 14:18
GEORGOPOULOS
Eurokinissi

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Θύμιος Γεωργόπουλος. Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες παραδίδουν τις παραιτήσεις τους κι άλλα μέλη της κεντρικής επιτροπής και στελέχη διαφόρων βαθμίδων, ενόψει της αυριανής ανακοίνωσης από τον πρώην πρωθυπουργό του νέου κόμματος.

Απτόητος ο κ. Γεωργόπουλος από το γεγονός ότι προ ημερών εκτέθηκε στο εφετείο για τα όσα είχε ισχυριστεί στην υπόθεση με το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη – θεωρήθηκε μη αξιόπιστος μάρτυρας, ο δε πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αθωώθηκε – εμφανίζεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο εγχείρημα του κ. Τσίπρα. Μάλιστα δεν πτοήθηκε ο κ. Γεωργόπουλος, ούτε από το γεγονός ότι η κίνηση υποστηρικτών του κ. Τσίπρα που συγκρότησε ο ίδιος στη Μεσσηνία προκάλεσε στη συγκεκριμένη περιοχή τεράστια προβλήματα μεταξύ μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την προσπάθεια.   

Σε μία ανάρτηση με ακατάληπτα νοήματα και καταγγελίες που είναι περίεργο πώς προέκυψαν, καθότι ο ίδιος ήταν εκ των καταλυτικών παραγόντων για την κατάπτωση και τη σημερινή κρίση του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Γεωργόππουλος αναφέρει μεταξύ άλλων: «Δεν αποχωρώ με θυμό, παρότι ακόμα και πριν λίγες μέρες με αφήσατε να παλεύω μόνος με τα «σκυλιά του Γκεμπελισμού», που κάποιοι από σας -κομματικοί «φύλαρχοι»- εκτρέψατε  να κατασπαράζουν  (στο πρόσφατο παρελθόν) και έκτοτε, ενώ μπορούσατε, δεν φιμώσατε ποτέ».

Και σημειώνει: «Το όνειρο της κυβερνώσας Αριστεράς που θα εκπροσωπήσει (πάλι) την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία γεννιέται, με εγγυητή τον Αλέξη Τσίπρα, όπως τα έργα και οι ημέρες του, όπως η στάση ζωής του από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα αψευδώς καταμαρτυρούν.

Συντάσσομαι μαζί του ως απλός στρατιώτης και σταυροφόρος του μηνύματος του:

“Η προοδευτική παράταξη ανασυγκροτείται και ο Μητσοτάκης θα έχει αντίπαλο στις επόμενες εκλογές, όποτε και όταν αυτές γίνουν”».

Να σημειωθεί ότι ο κ. Γεωργόπουλος είχε επικριθεί στο παρελθόν γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ είχαν προσληφθεί μέλη της οικογένειάς του.

Διαβάστε επίσης:

Αιχμές Κυρανάκη για Σαμαρά, κάλεσμα σε Καραμανλή

Στουρνάρας: Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του από την Επιτροπή της Βουλής – Μήνυμα για την ανθεκτικότητα των τραπεζών

ΠΑΣΟΚ για υδρογονάνθρακες: Πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις…

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kairos_kafsonas_evropi_0207_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη σε «φούρνο»: Καύσωνας χωρίς προηγούμενο σε Γαλλία και Βρετανία – Γιατί το Λονδίνο γίνεται πιο ζεστό από την Αθήνα

Bilbao
ΚΟΣΜΟΣ

Βία κατά ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο: Αστυνομικοί τους χτύπησαν με γκλοπ και τους έσερναν (Video)

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

touristes akropoli
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Άλμα» στον τουρισμό: Εκτινάχθηκαν κατά 64,3% οι εισπράξεις, αυξημένες κατά 38% οι αφίξεις

iran-87234
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι κοντά η συμφωνία με τις ΗΠΑ ξεκαθαρίζει το Ιράν – Ο Τραμπ συνδέει την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ με τις διαπραγματεύσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

gogo new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

ANTZAS_KENTRIKI
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας - Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 15:47
kairos_kafsonas_evropi_0207_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη σε «φούρνο»: Καύσωνας χωρίς προηγούμενο σε Γαλλία και Βρετανία – Γιατί το Λονδίνο γίνεται πιο ζεστό από την Αθήνα

Bilbao
ΚΟΣΜΟΣ

Βία κατά ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο: Αστυνομικοί τους χτύπησαν με γκλοπ και τους έσερναν (Video)

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

1 / 3