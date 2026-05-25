ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 15:48
The Late Show: Κοντά στα επτά εκατ. τηλεθεατές «εξακοντίστηκε» η τηλεθέαση της τελευταίας εκπομπής με τον Στίβεν Κολμπέρ

Τα «μηχανάκια» της Nielsen στις ΗΠΑ φαίνεται ότι «τρελάθηκαν» όταν κατέγραφαν την τηλεθέαση στο τελευταίο «The Late Show» με τον Στίβεν Κολμπέρ τη νύχτα της προηγούμενης Πέμπτης. Το φινάλε (), με βάση τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποίησε το CBS περιγράφεται ως «ρεκόρ όλων των εποχών σε καθημερινή βραδινή εκπομπή» με 6,74 εκατ. τηλεθεατές, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Το πλήθος των τηλεθεατών μετρήθηκε  σχεδόν δυόμιση  φορές πάνω από τον μέσο όρο 2,69 εκατ. τηλεθεατές) της εκπομπής για το πρώτο τρίμηνο του 2026 για ζωντανό πρόγραμμα και περιλαμβάνει την μεταχρονολογημένη τηλεθέαση σε βάθος χρόνου επτά ημερών από την ημέρα πρώτης μετάδοσης.

Το καταληκτικό «The Late show» ξεπέρασε σε συγκέντρωση τηλεθεατών την πρεμιέρα του με παρουσιαστή τον Στίβεν Κολμπέρ, στις 8 Σεπτεμβρίου 2015. Τότε το είχαν παρακολουθήσει 6,55 εκατ. τηλεθεατές.

Κατ’ αντιστοιχία , αλλά σε μια πολύ διαφορετική εποχή για την τηλεθέαση της  γραμμικής τηλεόρασης, η τελευταία εκπομπή του « The Late Show» με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν,  τον Μάιο του 2015 προσέλκυσε 13,76 εκατ. τηλεθεατές (γεγονός που την κατέστησε την εκπομπή με το μεγαλύτερο κοινό από τον Φεβρουάριο του 1994).

Το ρεκόρ των ρεκόρ τηλεθέασης του «The Late Show with Stephen Colbert» καταγράφηκε στο επεισόδιο μετά το Super Bowl στις 7 Φεβρουαρίου 2016. Εκείνη την εκπομπή είχαν παρακολουθήσει 20,55 εκατ. τηλεθεατές.

Στο τελευταίο επεισόδιο, ο καλεσμένος- έκπληξη σερ  Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν εκείνος που- τιμητικά και σαν συμβολική κίνηση από τον Κολμπέρ- κατέβασε το διακόπτη και έσβησαν τα φώτα στο θέατρο Ed Sullivan, τον ιστορικό χώρο όπου οι Beatles εμφανίστηκαν στο «The Ed Sullivan Show» το 1964 και το οποίο υπήρξε το «σπίτι» του  «The Late Show» από το 1993.

