Σταμάτησε από το Kontra Channel και την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. «KONTRA… Stop», αναφέρει σε ανάρτηση του ο δημοσιογράφος στο Facebook και ενημερώνει ότι συνεχίζει κανονικά τις ραδιοφωνικές εκπομπές στον Alpha Radio και τα vidcast στο Newpost.

Ο Παναγιωτόπουλος είχε διαδεχθεί τον Πάνο Χαρίτο στο κεντρικό δελτίο του Kontra.

Κάποιοι… ίσως με αναζητήσετε στο δελτίο του #KONTRA. Το καθημερινό μας ραντεβού δεν θα συνεχιστεί. KONTRA… stop

Θα συνεχίσουμε όμως να τα λέμε καθημερινά στον #Alpha_Radio_989, κάθε πρωί 8-9, θα με διαβάζετε στο #Newpost και θα με βλέπετε στα Vidcast.

Όσο για την τηλεόραση…… — Nikos Panagiotopoulos (@ni_pana) May 24, 2026

