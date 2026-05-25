Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σταμάτησε από το Kontra Channel και την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. «KONTRA… Stop», αναφέρει σε ανάρτηση του ο δημοσιογράφος στο Facebook και ενημερώνει ότι συνεχίζει κανονικά τις ραδιοφωνικές εκπομπές στον Alpha Radio και τα vidcast στο Newpost.
Ο Παναγιωτόπουλος είχε διαδεχθεί τον Πάνο Χαρίτο στο κεντρικό δελτίο του Kontra.
Κάποιοι… ίσως με αναζητήσετε στο δελτίο του #KONTRA. Το καθημερινό μας ραντεβού δεν θα συνεχιστεί. KONTRA… stop— Nikos Panagiotopoulos (@ni_pana) May 24, 2026
Θα συνεχίσουμε όμως να τα λέμε καθημερινά στον #Alpha_Radio_989, κάθε πρωί 8-9, θα με διαβάζετε στο #Newpost και θα με βλέπετε στα Vidcast.
Όσο για την τηλεόραση……
Διαβάστε επίσης:
Alpha: Συγκρουσιακές καταστάσεις στη νέα πρόταση μυθοπλασίας «Οι άλλοι» – Οι συντελεστές «καλλιεργούν» προσδοκίες
Μπάιρον Άλεν: Το προφίλ του μεγιστάνα των ΜΜΕ που διαδέχεται τον Στίβεν Κολμπέρ στο CBS
Ράνια Τζίμα: «Μπορώ να κάνω τη δουλειά μου με έναν τρόπο που να τηρούμε όλοι τα όριά μας εδώ – Για λίγο ακόμα θα με υποστείτε»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.