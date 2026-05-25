Hollywood: Η Miley Cyrus έλαβε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας (photos/video)

Η Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus) έλαβε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Την ηθοποιό και τραγουδίστρια συνόδευσαν η ηθοποιός Άνια Τέιλορ-Τζόι (Anya Taylor-Joy) και η σχεδιάστρια Ντονατέλα Βερσάτσε (Donatella Versace) κατά τη διάρκεια της τελετής.

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι στην ομιλία της επαίνεσε τη Σάιρους λέγοντας ότι «ποτέ δεν ζήτησε άδεια να εξελιχθεί» και αντ’ αυτού το έκανε «όμορφα, χωρίς να ζητάει συγγνώμη και πάντα, πάντα αυθεντικά».

Η Μάιλι Σάιρους, η οποία έγινε διάσημη πρωταγωνιστώντας στην κωμική σειρά του Disney Channel, «Hannah Montana», κατά τη διάρκεια της τελετής έκανε αναδρομή στην καριέρα τονίζοντας:

«Αυτό που μου φαίνεται τόσο ξεχωριστό σε αυτό το αστέρι είναι ότι είναι μια συσσώρευση αφοσίωσης» είπε η Μάιλι Σάιρους. «Το αστέρι δεν είναι κάτι που κερδίζεις σαν εποχιακό παιχνίδι. Δεν είναι κάτι που μπορείς να κυνηγήσεις ή να συλλέξεις. Δεν είναι κάτι για το οποίο κάνεις το επόμενο ρεκόρ και μετά το κουβαλάς σαν τρόπαιο. Το όνομά μου είναι γραμμένο σε χρυσό και ροζ μωσαϊκό!».

«Μετά από σήμερα, δεσμεύομαι να συνεχίσω τον κύκλο της δημιουργίας γιατί είναι αυτό για το οποίο ζω πραγματικά» είπε.

«Η ελπίδα μου είναι ότι αυτό που αφήνω πίσω μου θα συνεχίσει να επηρεάζει τις καρδιές των επόμενων γενεών» συμπλήρωσε.

Η παραγωγός της Λεωφόρου της Δόξας, Άνα Μαρτίνεζ (Ana Martinez) δήλωσε για τη Σάιρους: «Η Μάιλι αξίζει τα λουλούδια της, (αναφορά στην επιτυχία της τραγουδίστριας Flowers) καθώς έχει αφήσει μια διαρκή επίδραση στη βιομηχανία του θεάματος και είμαστε ενθουσιασμένοι που την τιμούμε με ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας».

«Γενιές νεαρών κοριτσιών μεγάλωσαν παρακολουθώντας την να εξελίσσεται, βρίσκοντας έμπνευση στο ταξίδι της και την ατρόμητη δημιουργικότητά της» πρόσθεσε.

Η Σάιρους έλαβε το 2.845ο αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας.

Απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, τόνισε: «Είστε τα αστέρια που κάνουν το όνειρό μου πραγματικότητα κάθε μέρα για την αγάπη και την υποστήριξή σας σας ευχαριστώ».

