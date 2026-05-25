Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στην περιοχή του Ολύμπου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 25χρονος ορειβάτης εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Δευτέρας (25/5). Σε λίγη ώρα αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία για την ανάσυρση της σορού του.

Τα ίχνη του ορειβάτη είχαν χαθεί το απόγευμα της Τετάρτης (20/5), ενώ πραγματοποιούσε ανάβαση στον Μύτικα.

Οι γονείς του 25χρονου ανησύχησαν καθώς έχασαν κάθε επικοινωνία μαζί του, ενημερώνοντας το προξενείο της Ισπανίας στην Ελλάδα, το οποίο με τη σειρά του ειδοποίησε τις ελληνικές αρχές, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

