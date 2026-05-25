ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 13:45
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκαν οι 13 εκ των 25 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις στις Σέρρες την περίοδο 2016-2018

Καταδικαστική απόφαση για 13 εκ των 25 κατηγορουμένων σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 2016-2018, εξέδωσε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή.

Μετά από πολυήμερη διαδικασία οι δικαστές κήρυξαν ενόχους 13 κατηγορούμενους για την υπόθεση, μία από τις πρώτες που έφερε στο ακροατήριο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που αφορούσε επιδοτήσεις συνολικών ποσών περίπου 250 χιλιάδων ευρώ στην περιοχή των Σερρών.

Το δικαστήριο κήρυξε ομόφωνα ενόχους τους 13 για, κατά περίπτωση, αδικήματα που αφορούν απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Στους καταδικασθέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και επιβλήθηκαν ποινές που ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες φυλάκισης, με τριετή αναστολή, καθώς μειώθηκε το ποσό της ζημίας μεταβάλλοντας την κατηγορία σε πλημμέλημα.

Η απόφαση των δικαστών ακολούθησε κατά το μεγαλύτερο μέρος της, την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως Ευγενίας Κυβέλου, που ήταν στην έδρα, η οποία ζήτησε ενοχή για τους περισσότερους από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους. Με την απόφαση του δικαστηρίου, επιβλήθηκε στον κάθε καταδικασθέντα ποσό εξόδων 1.200 ευρώ.

Η δίκη ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο με 32 πρόσωπα να κάθονται στο εδώλιο. Με την έναρξη της δίκης, ωστόσο, επτά εκ των κατηγορούμενων έκαναν χρήση ποινικής διαπραγμάτευσης δηλώνοντας ένοχοι και επιστρέφοντας πόσο περίπου 165 χιλιάδων ευρώ που είχαν λάβει ως επιδότηση κατά την επίδικη περίοδο. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν ήταν δύο έως τρία έτη με 3ετη αναστολή.

