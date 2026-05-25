Ο τηλεοπτικός κόσμος αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα

Θλίψη και οδύνη προκαλεί ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στον Ευαγγελισμό όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

«Ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο» – Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσα από μια ανάρτησή της στο διαδίκτυο, κάνοντας λόγο για μια μαχήτρια, τη γυναίκα που εκτός από μαμά της, ήταν κολλητή της , φύλακας άγγελός της…

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ» έγραψε η 18χρονη Βικτώρια, λέγοντας το δικό της αντίο στη μαμά της.

«Καλό ταξίδι αγάπη μου, άγγελέ μου»

Ακολούθησε η συγκινητική ανάρτηση του συζύγου της Γωγώς Μαστροκώστα, Τραϊανού Δέλλα ο οποίος μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση είπε το δικό του αντίο στον «άγγελό του στη γη», τη γυναίκα που -όπως χαρακτηριστικά λέει- φώτισε τη ζωή του με το φως της, με το χαμόγελό της.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει. Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας! Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω. Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πετά ψηλά» έγραψε, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες με τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Το αντίο της showbiz στη Γωγώ Μαστροκώστα

Σύσσωμος ο κόσμος της τηλεόρασης αποχαιρετά τη γυμνάστρια που έλαμψε στα ’90s, τη Γωγώ που όσοι γνώρισαν από κοντά θυμούνται πάντα χαμογελαστή, ακόμα και τις πιο δύσκολες μέρες της ζωής της.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν μια γυναίκα σπαθί»

Ένας εξ αυτών, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ο οποίος μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή είπε το δικό του αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα.

«Αυτό το πλάσμα, ήταν ένα πλάσμα γεμάτο φως, μια πολύ ωραία τύπισσα κι ήμασταν φίλοι. Δεν ήμασταν κολλητοί, αλλά ήμασταν φίλοι, γιατί έχουμε περάσει τόσο ωραία χρόνια. Αυτά τα ωραία τα χρόνια… ήταν έξω καρδιά, ήτανε σπαθί γυναίκα, που ό,τι ένιωθε το έλεγε. Τώρα με αυτή την ιστορία, μου μένουνε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα. Και γιατί από ό,τι θυμήθηκα, στη συζήτηση, γιατί δεν τα ήξερα, είχε καρκίνο στο στήθος. Και έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να βοηθήσει και πάρα πολλά κορίτσια και πάρα πολύ κόσμο από τότε. Οι πληροφορίες έβγαιναν όλο αυτό το διάστημα ότι δεν πήγαινε καλά και ότι χειροτέρευε η κατάσταση. Επίσης, μου λέγανε πάρα πολύς κόσμος για την παρουσία του Τραϊανού Δέλλα, του συζύγου της, δίπλα σε αυτό το πράγμα… που λέει «ήταν κάτι μυθικό». Αυτό το “εννοείται ότι θα ήταν δίπλα της” ξέρετε καμιά φορά δεν εννοείται, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχουμε δει να συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί, με ψυχή και σώμα, και μου λέγανε όλοι και κάποιοι φίλοι του που είχα συναντήσει σε ένα αεροπλάνο, πόσο πολύ αγωνίζεται για να γίνει καλά. «Γωγώ μου, καλό ταξίδι. Μέσα απ’ την καρδιά μου, ειλικρινά, θυμάμαι αυτό το χαμόγελό σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου, την ομορφιά σου. Πραγματικά δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, εμείς οι παλαιότεροι που ξέραμε πολλά πράγματα, που μέσα απ’ την καρδιά σου μας έκαναν χαρούμενους και ευτυχισμένους. Καλό ταξίδι. Συλλυπητήρια στην οικογένεια, και σε όλους τους φίλους. Ήτανε ένα πολύ στενάχωρο πρωί για ξεκίνημα εβδομάδας» ανέφερε συγκλονισμένος ο παρουσιαστής.

Βασίλειος Κωστέτσος: «Δεν θέλω να το πιστέψω»

Ο Βασίλειος Κωστέτσος εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του πρώην μοντέλου, τονίζοντας ότι μαζί έζησαν «τα καλύτερά τους χρόνια».

«Δεν θα την ξεχάσω όταν χέρι χέρι κρατώντας ο ένας τον άλλο (Τραϊανός) κατέβαιναν την Κανάρη στο Κολωνάκι, να έρθουν για πρόβα του pre wedding φορέματος, αέρινη αγέρωχη με την ανεπανάληπτη κορμοστασιά της. Έχω τόσα μα τόσα να πω, μα τι να πρωτοπώ. Τελευταία φορά που την είδα ήταν λίγο πιο κάτω από το μαγαζί μου όταν σταμάτησαν για καφέ με τον Τραϊανό στο Carpo και μου λέει στο αμάξι είναι η Γωγώ πήγαινε να τη δεις. Είμαι πολύ συγκινημένος και δεν θέλω να το πιστέψω. Θέλω να πω ένα μπράβο σε αυτό τον ήρωα τον Τραϊανό που ήταν δίπλα της σε κάθε στιγμή κάθε λεπτό! Και στο κοριτσάκι της που λάτρευε, την πριγκηπέσσα της, κουράγιο. Και σε όλη την οικογένεια τα θερμά μου συλλυπητήρια. Γωγώ…». Τι, τι να γράψω και τι να πω. Κάποιοι άνθρωποι είναι λίγο μακριά, κάποια στιγμή αλλά ταυτόχρονα και πολύ κοντά μας. Η Γωγώ είναι μια από τους ανθρώπους αυτούς, από αυτούς που ζήσαμε πολλά. Μα πολλά ζήσαμε τα χρυσά, τα καλύτερα χρόνια μας και τις χρυσές γεμάτη λάμψη εποχές της Ελλάδας. Τα ζήσαμε όλοι μαζί, όλοι μια παρέα. Σε κάθε μας έξοδο εκπομπές, πάρτι, σε κάθε μας βήμα. Όλοι εμείς που φώναζε ένας τον άλλο με το μικρό του όνομα. Ήμασταν σαν μια μεγάλη οικογένεια. Φόρεσε πολλές δημιουργίες μου μα πολλές. Δεν θα ξεχάσω όμως αυτό το εξώφυλλο στην ωραιότερη στιγμή της ζωής της με τους δύο μεγάλους έρωτες της ζωής της τον άντρα της και την κορούλα της εγκυμονούσα, που φόρεσε μια από τις ωραιότερες δημιουργίες μου που σχεδίασα ποτέ» έγραψε.

Χάρης Σιανίδης: «Πού πας και μ’ αφήνεις μόνο μου»

Μέσα από μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Χάρης Σιανίδης την επί 26 χρόνια φίλη του.

«Γωγούλα μου αγαπημένη, πού πας και μ’ αφήνεις μόνο μου. Ήμασταν πάντα μαζί, ένα, χέρι χέρι παντού. Ακόμα κι όταν άλλαξαν οι ζωές μας, εμείς οι δυο πάντα μαζί. Γωγώ και Χάρης. “Μονόχνοτοι”, όπως έλεγες. 26 ολόκληρα χρόνια. Στην αρχή ήσουν για μένα το είδωλο, το πάθος, το απόλυτο σύμβολο. Μετά έγινες η φίλη που μου άλλαξε τη ζωή. Κι ύστερα η γυναίκα πρότυπο, η μαμά της Βίκτωριας, η μαχήτρια, η πηγαία δύναμη. Ο ορισμός της υπομονής, της επιμονής και της ζωής. Βοήθησες αθόρυβα τόσο κόσμο που πάλευε, δίνοντάς του το αστείρευτο κουράγιο σου για ζωή και ελπίδα. Πού μ’ αφήνεις Γωγώ μου; Μου είχες πει ότι εμείς θα είμαστε για πάντα μαζί. Ότι δεν θα μ’ αφήσεις ποτέ, ότι θα με προστάτευες για πάντα. Εγώ λύγισα τον τελευταίο χρόνο. Εσύ δεν λύγισες ποτέ, ποτέ. Η οικογένειά σου, αυτά τα τελευταία δύσκολα 4 χρόνια, στάθηκε πρότυπο αγάπης και αφοσίωσης. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, Γωγούλα μου. Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο χωρίς εσένα. Εμείς δεν θα χαθούμε ποτέ. Σ’ αγαπώ. Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες που τόσο λάτρευες» ανέφερε.

Φώτης Σεργουλόπουλος: «Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από εκείνη»

Τις δικές του αναμνήσεις από τη συνεργασία με τη Γωγώ Μαστροκώστα μοιράστηκε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στον αέρα του “Πρωίαν σε Είδον”.

«Είχα τη χαρά να συνεργαστούμε με τη Γωγώ Μαστροκώστα στην πρωινή εκπομπή του Mega “Σαν στο σπίτι σας”. Ήταν συνεργάτης μας, ερχότανε και είχε μία ολόκληρη στήλη. Είχαμε συνεργαστεί για χρόνια με τη Γωγώ. Ήτανε μία εξαιρετική συνεργάτης, πολύ ζωντανός άνθρωπος, με μεγάλη χαρά. Ήτανε βέβαια ξέρεις και τα πρώτα χρόνια στα οποία όλοι δουλεύαμε, έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από εκείνη. Ήταν πολλά τα χρόνια που το πάλευε και φαινόταν να είναι καλά. Από το ’08, σχεδόν 20 χρόνια. Πολύ δύσκολο για τους οικείους της είπε, στέλνοντας τα συλλυπητήριά του στα κοντινά της πρόσωπα.

Την Τετάρη η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα

Όπως έκανε γνωστό η Βικτώρια Δέλλα, η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (27/5) στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα γίνει στον τόπο καταγωγής της, το Μεσολόγγι.

«Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Μετά θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Επίσης, αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνει δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα, θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για όποια προσφορά» στη σχετική ανάρτηση.

