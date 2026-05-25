«Άγγελέ μου, αγάπη μου, πέτα ψηλά» – Ραγίζει καρδιές το αντίο του Τραϊανού Δέλλα στη Γωγώ Μαστροκώστα

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Τραϊανός Δέλλας κληθείς να διαχειριστεί την απώλεια της επί 18 χρόνια συζύγου του. Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή, τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5), ύστερα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους και την οικογένειά της.

Συντετριμμένος, ο πρώην ποδοσφαιριστής, είπε το δικό του αντίο μέσα από μια ανάρτησή του στο Instagram, αποχαιρετώντας τον «άγγελό του στη γη», τη γυναίκα που -όπως χαρακτηριστικά λέει- φώτισε τη ζωή του με το φως της, με το χαμόγελό της.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει. Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας! Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω. Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πετά ψηλά» έγραψε, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες με τη Γωγώ Μαστροκώστα.

«Ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο» – Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα μέσα από μια ανάρτησή της στα social media.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ» έγραψε η 18χρονη Βικτώρια, λέγοντας το δικό της αντίο στη μαμά της.

Στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα η ΑΕΚ – Η συγκινητική ανακοίνωση

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης και στήριξης, η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον Τραϊανό Δέλλα, μετά την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα.

Mε ανακοίνωση στα social media, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τη στήριξή της, επισημαίνοντας ότι όλη η οικογένεια της ΑΕΚ στέκεται στο πλευρό του πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή της ομάδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, υπογραμμίζοντας τη στενή σχέση και τον δεσμό που τους ενώνει.

«Η Οικογένεια της ΑΕΚ βρίσκεται στο πλευρό του δικού της ανθρώπου, του Τραϊανού Δέλλα, σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή που περνάει. Η αγαπημένη του Γωγώ, έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη επί χρόνια και ο Τραϊανός ήταν πάντα εκεί, δίπλα της.

Δύναμη και κουράγιο Τραϊανέ… Ειναι στοιχεία που πάντα σε χαρακτηρίζουν και τα επέδειξες σε όλη την διάρκεια αυτής της μεγάλης μάχης δίπλα στην αγαπημένη σου Γωγώ…

Η ψυχή όλης της ΑΕΚ είναι νοητά κάθε στιγμή μαζί σου» αναφέρει η ανάρτηση

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Οικονομόπουλος: Η δήλωση για τον Ολυμπιακό λίγο πριν τον μεγάλο τελικό και ο εκνευρισμός μπροστά στην κάμερα (Video)

Γωγώ Μαστροκώστα: Η λαμπερή καριέρα στα ’90s, ο γάμος με τον Τραϊανό Δέλλα και η σκληρή μάχη με τον καρκίνο (Videos)

Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τον καρκίνο πριν από πέντε χρόνια – «Το έμαθα μόλις γέννησα, το μωρό ήταν τριών ημερών» (Video)



