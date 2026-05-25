Νίκος Οικονομόπουλος: Η δήλωση για τον Ολυμπιακό λίγο πριν τον μεγάλο τελικό και ο εκνευρισμός μπροστά στην κάμερα (Video)

Το «παρών» στη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final4 έδωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Σε δηλώσεις του στα τηλεοπτικά συνεργεία που τον συνάντησαν στο ΟΑΚΑ, ο τραγουδιστής εξέφρασε την ελπίδα του για την πολυπόθητη νίκη του ερυθρόλευκου, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή του όταν δέχτηκε ερώτηση για την προσωπική του ζωή.

«Είμαι μια χαρά. Ήρθαμε να δούμε τον Ολυμπιακό, θα κερδίσουμε. Γιατί να μην κερδίσουμε; Μην το γρουσουζεύετε! Θα κερδίσουμε» απάντησε με χαμόγελο ο Νίκος Οικονομόπουλος για το κρίσιμο παιχνίδι.

Ωστόσο, απατνώντας σε ερώτημα για την προσωπική του ζωή και τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς κυκλοφορούν, ο τραγουδιστής αντέδρασε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του.

«Ποια είναι τα διάφορα δημοσιεύματα; Για πες μου. Μην τα λέμε αυτά, ρε παιδιά. Μια χαρά είμαι» αρκέστηκε να πει εμφανώς εκνευρισμένος. .

