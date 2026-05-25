Θρίλερ στην Κοζάνη: Άντρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο στη Λίμνη Πολυφύτου

Νεκρός άνδρας βρέθηκε μέσα σε ΙΧ όχημα που εντοπίστηκε στη Λίμνη Πολυφύτου, στην Κοζάνη γύρω στις 10.00 το πρωί.

Σύμφωνα με το kozanimedia, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες μετέβησαν σε περιοχή περίπου 4 χλμ. από το Βελβεντό, κοντά στο ρέμα «Λάφιστα», όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής.

Για την επιχείρηση ανάσυρσης αναμένεται να συνδράμουν και αλιευτικά σκάφη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων, που κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Χθες, (24/5/2026) είχε δηλωθεί η εξαφάνιση ενός 73χρονου από το Βελβεντό, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για το ίδιο άτομο.

