Νέα μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη και κυρίως σε περιοχές στο Νομό Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Δευτέρας (25/5).

Οι έρευνες σε σπίτια ελεγχόμενων για την υπόθεση διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ένω έχουν γίνει ήδη 20 συλλήψεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα (25/5/2026) αστυνομική επιχείρηση του τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος κρήτης της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί από τις περιοχές του Ρεθύμνου, Ηρακλείου, καθώς και Λασιθίου, –20- μέλη της οργάνωσης ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται -2- λογιστές και -3- υπεύθυνοι ΚΥΔ.

Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στην Πάτρα: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα

Αχαρνές: Ένοπλη ληστεία σε ταξί από τρεις «πελάτες»

Σεισμός τα ξημερώματα «ξύπνησε» τη Μάνη