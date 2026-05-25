Συναγερμός στην Πάτρα: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (25/5) στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός να επιπλέει στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό συνέβη στην συνοικία Προάστια Πατρών, στην παραλία, κάτω από το ξενοδοχείο της περιοχής, όπου διερχόμενοι αντίκρισαν τον άνδρα μπρούμυτα μέσα στο νερό και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης, ενώ μέχρι στιγμής τα στοιχεία του άνδρα παραμένουν άγνωστα.

