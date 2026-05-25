search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 09:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 08:39

Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία – Δύο συλλήψεις

25.05.2026 08:39
opla new

Δύο άτομα συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου στη Θράκη, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την κατηγορία της διακεκριμένης οπλοκατοχής.

Η επιχείρηση έγινε από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, μετά από πληροφορίες για άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα, με αποδέκτες εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους.

Στο πορτμπαγκάζ βρέθηκε ταξιδιωτικός σάκος με 25 πιστόλια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα όπλα και οι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες και δεν έφεραν στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης.

Πρόκειται για τα λεγόμενα «ghost guns» ή «όπλα φαντάσματα».

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή και δεύτερου ατόμου, το οποίο συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τα όπλα στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά.

Συνολικά κατασχέθηκαν 25 πιστόλια, 25 γεμιστήρες, πέντε κινητά τηλέφωνα και δύο κάρτες SIM.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του οπλισμού.

Τα όπλα θα σταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και πιθανές διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης όπλων.

Διαβάστε επίσης

Πατροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο 30χρονος δράστης – Πώς έγινε το φονικό (video)

Κρήτη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται οι γονείς της 3χρονης – Σήμερα σε ανακριτή και εισαγγελέα (video)

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα – Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
forologiki-dilosi_eforia_1001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική ανάσα για χιλιάδες πολίτες: Το νέο καθεστώς στα πρόστιμα, οι πλήρεις απαλλαγές και οι αναδρομικές επιστροφές της ΑΑΔΕ

mastrokosta-new
LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τον καρκίνο πριν από πέντε χρόνια – «Το έμαθα μόλις γέννησα, το μωρό ήταν τριών ημερών» (Video)

seismos_mani
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τα ξημερώματα «ξύπνησε» τη Μάνη

bagladesh new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή φορτηγού με σιδηροδοκούς στο Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 15 νεκροί

coffee island1
BUSINESS

Coffee Island: Νέο concept store στη Γούναρη με Gen Z ροφήματα και pop-up party vibes

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

gogo new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 09:17
forologiki-dilosi_eforia_1001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική ανάσα για χιλιάδες πολίτες: Το νέο καθεστώς στα πρόστιμα, οι πλήρεις απαλλαγές και οι αναδρομικές επιστροφές της ΑΑΔΕ

mastrokosta-new
LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τον καρκίνο πριν από πέντε χρόνια – «Το έμαθα μόλις γέννησα, το μωρό ήταν τριών ημερών» (Video)

seismos_mani
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τα ξημερώματα «ξύπνησε» τη Μάνη

1 / 3