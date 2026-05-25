ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 09:18
25.05.2026 08:00

Κρήτη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται οι γονείς της 3χρονης – Σήμερα σε ανακριτή και εισαγγελέα (video)

Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της 3χρονης, η οποία νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο, μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι η μικρή είναι βαριά κακοποιημένη.

Η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν, τελικά, αφορά στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ και οι δύο συλληφθέντες θα περάσουν εξέταση DNA, ώστε να διαλευκανθεί η σχέση τους με τα τέσσερα συνολικά παιδιά.

Η μητέρα και ο πατέρας της τρίχρονης θα βρεθούν σήμερα, Δευτέρα (25/5), ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια Χανίων.

Την ίδια στιγμή, τρία ακόμη παιδιά που τα ίδια δηλώνουν ότι είναι αδερφάκια της 3χρονης και εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από τους αστυνομικούς, βρίσκονται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την προστασία της διοίκησης και της κοινωνικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγεται υπάρχουν δύο ακόμη παιδιά της ίδιας μητέρας, τα οποία δεν βρίσκονται στη ζωή και όπως η ίδια δικαιολόγησε, πέθαναν κατά τη διάρκεια του θηλασμού τους.

Ο άνδρας που φέρεται να είναι ο πατέρας του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού, προσπάθησε να αποφύγει τον εντοπισμό του ενημερώνοντας ότι βρίσκεται στην Αθήνα.

Οι αστυνομικοί συνεχίζοντας τις έρευνες τελικά τον συνέλαβαν στα Χανιά.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

