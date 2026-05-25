Παιδική κακοποίηση στα Χανιά: Οδηγούνται σε ανακριτή και εισαγγελέα οι γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται

Στα δικαστήρια Χανίων όπου θα βρεθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οδηγούνται την Δευτέρα (24/5) οι δύο γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ μετά από κακοποίηση.

Η μητέρα, Ρομά βουλγαρικής υπηκοότητας, και ο πατέρας, από το Πακιστάν βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Τρία ακόμη παιδιά που τα ίδια δηλώνουν ότι είναι αδερφάκια της 3χρονης και εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από τους αστυνομικούς, βρίσκονται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την προστασία της διοίκησης και της κοινωνικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγεται υπάρχουν δύο ακόμη παιδιά της ίδιας μητέρας, τα οποία δεν βρίσκονται στη ζωή και όπως η ίδια δικαιολόγησε, πέθαναν κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Ο άνδρας που φέρεται να είναι ο πατέρας του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού, προσπάθησε να αποφύγει τον εντοπισμό του ενημερώνοντας ότι βρίσκεται στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί συνεχίζοντας τις έρευνες τελικά τον συνέλαβαν στα Χανιά.

Οι δύο συλληφθέντες θα περάσουν εξέταση DNA ώστε να διαλευκανθεί η σχέση τους με τα 4 συνολικά παιδιά.

