ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 00:18
24.05.2026 22:28

Πατροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Σκότωσε τον πατέρα του με ένα κατσαβίδι -Τι εντόπισε η ΕΛΑΣ στο σπίτι τους

Με ένα κατσαβίδι φαίνεται πως σκότωσε τον πατέρα του ο 30χρονος στον Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στο σπίτι ο δράστης είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, με το δεύτερο να δείχνουν τα στοιχεία, πως το χρησιμοποίησε για να σκοτώσει τον πατέρα του.

Ο ίδιος αρχικά είπε στις αρχές πως τον χτύπησε με σκαμπό, κάτι που δεν προκύπτει. Επίσης, οι αστυνομικοί στις έρευνες στο σπίτι εντόπισαν και ναρκωτικά και εξετάζεται αν ήταν υπό την επήρεια. 

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι μετά από τηλεφώνημα της αδελφής του δράστη η οποία έψαχνε τον πατέρα της, αλλά δεν τον έβρισκε και ανησύχησε. Πατέρας και γιος ζούσαν μαζί στην μονοκατοικία στο Τριάδι, με τον πατέρα να διέμενε κάτω στο υπόγειο. 

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό

«Συνελήφθη σήμερα (24-05-2026) σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, 30χρονος ημεδαπός, για ανθρωποκτονία σε βάρος του 67χρονου πατέρα του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, για ανθρωποκτονία, παράβαση του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα εντοπίστηκε νεκρός σε χώρο της οικίας τους ο 67χρονος, φέροντας τραύματα, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα είχε προκαλέσει ο 30χρονος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, καθώς και δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

