Αποκαλυπτικοί διάλογοι έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις δύο οργανώσεις στη Κρήτη που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και σε απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην δικογραφία της υπόθεσης, από την οποία έχουν συλληφθεί 16 άτομα και κατηγορούνται άλλα 70 και πλέον, υπάρχουν συνομιλίες που καίνε τις οικογένειες όσον αφορά το κομμάτι της απάτης κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ και των εκβιασμών σε κτηνοτρόφους και αγρότες από τους οποίους άρπαζαν τα ζώα και τα χωράφια για να πάρουν επιδοτήσεις.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ένας 43χρονος από τα Ζωνιανά και η 35χρονη σύζυγός του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται ότι δήλωσαν πλασματικό αριθμό ζώων, που φέρεται να ξεπερνούσε τα 800, προκειμένου να μη χάσουν την οικονομική ενίσχυση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Η ΕΡΤ έφερε στη δημοσιότητα ορισμένες από τις συνομιλίες του 43χρονου με γνωστό του, όπου αντιλαμβάνεται κανείς την ανησυχία του για να βρει να δηλώσει ζώα ώστε να μη χάσει τα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μπρε συ, αύριο με έχουν στον έλεγχο και πήρα να πάρω αναβολή γιατί είχα επαναπαυθεί. Το έμαθα το απόγευμα ότι δεν γίνεται αναβολή και είναι και ο αδερφός μου αύριο, είναι ο ανιψιός μου, είναι ο ξάδερφός μου…», φέρεται να λέει ο 43χρονος.

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, συνομιλητής του τον ρωτά: «Μα ίντα μπρε λες, όλους;»

Με τον κατηγορούμενο να απαντά: «Όλους τσοι δικούς μου. Δεν είμαι καλά μπρε, θα πάθω καρδιά μια κοπανιά».

Σε άλλο διάλογο κάνει αναφορά για τον αριθμό των ζώων που του έλειπαν για την επιδότηση, λέγοντας πως θα τα… βρει από αλλού.

-«Πόσα ζα λείπουν;», ακούγεται να ρωτά συνομιλητής του.

-«Πολλά μπρε, πολλά. Άλλα θα βρω από αλλού», απαντά.

Σε άλλη συνομιλία, ο 43χρονος φέρεται να ζητά εκ νέου βοήθεια για τη συγκέντρωση ζώων:

43χρονος : «Την Τετάρτη με έχουν στον έλεγχο. Αρνιά έχεις στα όρη;»

: «Την Τετάρτη με έχουν στον έλεγχο. Αρνιά έχεις στα όρη;» Πρόσωπο Β : «Έχω αρνιά. Ναι, 108 αρνιά είναι δικά σου, ό,τι θες».

: «Έχω αρνιά. Ναι, 108 αρνιά είναι δικά σου, ό,τι θες». 43χρονος: «Μπρε συ, ο Θεός να σε έχει καλά».

