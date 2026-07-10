Μουντιάλ 2026: Μπαπέ και Ντεμπελέ υπέγραψαν την 3η σερί πρόκριση της Γαλλίας σε ημιτελικά, 2-0 το Μαρόκο (Video)

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Με δύο γρήγορα γκολ στο β΄ ημίχρονο, η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μαρόκου στη Βοστώνη και προκρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση και 8η συνολικά σε ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι δύο σούπερ σταρ Μπαπέ (60΄) και Ντεμπελέ (66΄) υπέγραψαν τη νίκη των «τρικολόρ» που ετοιμάζονται για τον μεγάλο ημιτελικό με Ισπανία ή Βέλγιο το βράδυ της Τρίτης (14/07, 22:00) στο Λος Άντζελες.

Στο πρώτο ημίχρονο το ματς ήταν Γαλλία-Μπόνο 0-0! Ο 35χρονος γκολκίπερ του Μαρόκου έπιανε… τα πάντα, με αποκορύφωμα το πέναλτι του κέρδισε (σε ανατροπή από τον Μαζραουϊ) και εκτέλεσε ο Κιλιάν Μπαπέ. Επίσης, ο Γιασίν Μπούνου, όπως είναι το όνομά του, επενέβη στο σουτ του Μπεπέ στο 2΄ και στην προσπάθεια του Ντουέ στο 35΄ με πολύ δύσκολες και κρίσιμες αποκρούσεις. Πόσο θα άντεχε, όμως; Η Γαλλία συνέχισε να επιτίθεται και στο 45+2΄ το μακρινό σουτ του Ντίνιε «τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι.

Η πίεση συνεχίστηκε και στο β΄ ημίχρονο. Κάπως έτσι, στο 60΄ ο Μπαπέ με καταπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή κατάφερε να νικήσει τον Μπόνο και να ανοίξει το σκορ με το 7ο γκολ του στη διοργάνωση και το 20ο συνολικά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έξι λεπτά αργότερα, ο Ουσμάν Ντεμπελέ «κλείδωσε» την πρόκριση με κούρσα στον άξονα και τεχνικό πλασέ από το ύψος της περιοχής (66΄). Απογοητευμένοι οι Μαροκινοί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι να αλλάξουν τη μοίρα τους. Η Γαλλία του Ντεσάμπ πέρασε, αλλά υπάρχει μικρή -προς το παρόν- ανησυχία για την κατάσταση του Μπαπέ που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο 77΄.

H εξέλιξη του αγώνα

84΄ Ευκαιρία για το Μαρόκο σε κεφαλιά του Αϊναουί

66΄Γκολ για τη Γαλλία με τον Ντεμπελέ να κάνει το 2-0

60΄ Γκολ η Γαλλία με τον Μπαπέ να κάνει το 1-0 με φοβερό πλασέ από το ύψος της περιοχής

56΄ Νέα ευκαιρία για Γαλλία με Μπαπέ

55′ Δυνατό σουτ του Ντουέ, μπλοκάρει ο Μπόνο

45+1΄ Δοκάρι για τη Γαλλία σε σουτ του Ντινιέ

35΄ Νέα ευκαιρία για τη Γαλλία με τον Ντουέ να μην μπορεί να νικήσει τον Μπόνο που διώχνει σε κόρνερ

33΄ Απειλεί η Γαλλία με τον Ντεμπελέ, όμως το δυνατό σουτ που επιχειρεί είναι άστοχο

28΄ Ο Μπόνο πέφτει στην αριστερή του γωνία και αποκρούει το πέναλτι του Μπαπέ

25΄ Πέναλτι για τη Γαλλία το κέρδισε ο Μπαπέ, το έκανε ο Μαζράουι

4′ Μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία με τον Μπόνο να διώχνει σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Μπαπέ

1΄Έναρξη

Διαιτητής: Φακούντο Τέγιο (Αργεντινή)

Κίτρινες: Ντιόπ

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν, Κουντέ (87΄ Γκουστό), Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντίνιε, Κονέ (70΄ Ζαϊρ Εμερί), Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ (77΄ Μπαρκολά), Εμπαπέ (77΄ Ματετά)

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουαχμπί) : Μπόνο, Χακίμι, Ντιόπ, Μαζράουϊ, Σαλάχ-Εντίν (74΄ Ελ Ουαχντί), Μπουαντί (61΄ Άμραμπατ), Ελ Αϊναουί, Ουναχί, Ελ Κανούς (61΄ Ελ Κανούς), Ταλμπί (85΄ Σμπάι), Ντίαθ (74΄ Γιασίν)

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