Στη Σούδα το «Scarlet Lady» μετά τον αποκλεισμό από Τουρκία και Αίγυπτο λόγω της LGBTQ+ θεματικής κρουαζιέρας

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Έκτακτη στάση στο λιμάνι της Σούδας θα πραγματοποιήσει το πρωί της Παρασκευής, 10/7, το κρουαζιερόπλοιο «Scarlet Lady», έπειτα από αλλαγή στο προγραμματισμένο του δρομολόγιο. Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, καθώς τόσο η Τουρκία, όσο και η Αίγυπτος, δεν του επέτρεψαν να καταπλεύσει στα λιμάνια τους, εξαιτίας της θεματικής κρουαζιέρας και του προφίλ των επιβατών του.

Το «Scarlet Lady» έχει ναυλωθεί για κρουαζιέρα ενός μήνα με επιβάτες που προέρχονται κυρίως από την LGBTQ+ κοινότητα. Αρχικά δεν έλαβε άδεια να προσεγγίσει την Τουρκία, που αποτελούσε τον πρώτο προορισμό του ταξιδιού, ενώ στη συνέχεια αρνητική ήταν και η στάση της Αιγύπτου. Έτσι, οι διοργανωτές οδηγήθηκαν στην αναζήτηση νέων προορισμών.

Ύστερα από συνεννόηση με το υπουργείο Ναυτιλίας και τη χορήγηση της σχετικής άδειας, το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να καταπλεύσει στη Σούδα μεταφέροντας 1.860 επιβάτες και 1.139 μέλη πληρώματος. Κατά την παραμονή τους στην Κρήτη, οι επιβάτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.

Σημειώνεται ότι αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που το «Scarlet Lady» προσεγγίζει τα Χανιά, καθώς είχε βρεθεί στην περιοχή και στις αρχές Ιουλίου στο πλαίσιο προηγούμενης κρουαζιέρας. Μετά τη στάση του στη Σούδα, θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του με επόμενο προγραμματισμένο προορισμό το Μαυροβούνιο.

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