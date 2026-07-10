Χάλκινη η Μαρία Λουίζα Γκίκα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης U20

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Οι διακρίσεις για την ελληνική Πάλη συνεχίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 που διεξάγεται στα Σκόπια, με τη Μαρία Λουίζα Γκίκα να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 50 κιλών και να προσφέρει στην Ελλάδα το τρίτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση για την τρίτη θέση εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε αντιμέτωπη με την Ουκρανή Κουλακίβσκα και χρειάστηκε να κάνει μεγάλη ανατροπή, προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία της στο βάθρο. Μόλις 17 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, η αντίπαλός της είχε πάρει προβάδισμα με 6-4, όμως η Γκίκα δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με αποφασιστικότητα κατάφερε να πετύχει δύο πόντους και να φτάσει στο τελικό 6-6, αποτέλεσμα που της έδωσε τη νίκη χάρη στο τεσσάρι που είχε σημειώσει νωρίτερα.

Για την Γκίκα αυτό ήταν το έκτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα, ενώ αποτελεί την πρώτη της διάκριση στην ηλικιακή κατηγορία U20.

Η προσπάθεια για ακόμη ένα μετάλλιο συνεχίζεται για τρεις Ελληνίδες αθλήτριες. Στα 53 κιλά, η Ευγενία Λάμπρου θα αγωνιστεί την Παρασκευή στα ρεπεσάζ απέναντι στην Πολωνή Βάλτσουκ. Σε περίπτωση νίκης, θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Γερμανίδα Γκασέρ.

Στην κατηγορία των 57 κιλών, η Ιωάννα Ξενίδου θα αντιμετωπίσει στα ρεπεσάζ την Καπουβάρι από την Ουγγαρία και, εφόσον επικρατήσει, θα βρεθεί στον μικρό τελικό απέναντι στη Σέρβα Γκάλιτς.

Στα 65 κιλά, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα παλέψει στα ρεπεσάζ με τη Χανκισουάντο. Αν πάρει τη νίκη, θα αγωνιστεί για μια θέση στο βάθρο απέναντι στη Νορβηγίδα Χάνσεν.

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