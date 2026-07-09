Το δόλωμα από Γεωργιάδη που δεν τσίμπησε η ΕΛΑΣ, το μοντέλο «Μαριλίζα», η Νοτοπούλου, και τα… Καβαφικά του ΣΥΡΙΖΑ, το δίδυμο Κασσελάκη – Χριστοδουλάκη

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Καλημέρα σας

Έξυπνο (και πονηρό) από πολιτικής απόψεως πάντα, αυτό που πάει να κάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης με τις επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά διακρίνω ότι και από την ΕΛΑΣ υπάρχει επίσης έξυπνη (και πονηρεμένη) αντίδραση.

Ο υπουργός Υγείας, που αρέσκεται στο να φτιάχνει την πολιτική ατζέντα προσπαθεί τις τελευταίες μέρες να παρασύρει την ΕΛΑΣ στην σκανδαλολογία.

Έδωσε το κόμμα Τσίπρα στη δημοσιότητα τη λεγόμενη «μαύρη βίβλο της επταετίας 2019-26» και ο Άδωνις βρήκε ευκαιρία να ρίξει το… δόλωμα με τους «ποινικούς κώδικες». Η κυβέρνηση ό,τι ήταν να χάσει λόγω υποθέσεων διαφθοράς το έχει ήδη χάσει. Αλλά αν μπει στο τρυπάκι αυτής της συζήτησης η ΕΛΑΣ και αντί να ασχολείται με την ακρίβεια, την οικονομία, το στεγαστικό, αρχίσει να τσακώνεται για παλαιά και νέα σκάνδαλα, τότε το έχει χάσει το παιχνίδι.

Μάλλον αυτό το κατάλαβαν αμέσως στην Αμαλίας και δεν ακολούθησαν. Δεν είπαν δηλαδή, «τα βλέπω» στο χτύπημα του Άδωνι.

Κάποιος τους… μαρτύρησε ότι η εμμονή στη σκανδαλολογία δεν αποδίδει όσο νομίζαμε παλαιότερα.

– Άλλωστε το παράδειγμα των πρόσφατων εκλογών στην Κύπρο είναι αποκαλυπτικό: Κυριάρχησε από δυνάμεις της αντιπολίτευσης η ατζέντα για διαφθορά και σκάνδαλα, κάτι που τελικά οδήγησε τους ψηφοφόρους των συστημικών κομμάτων να πάνε στις κάλπες μαζικά, ενισχύοντας τα μεγάλα κόμματα και όχι εκείνα που επέμειναν σε αυτή τη θεματολογία.

Άλλο η ανάδειξη σε τέτοια θέματα λοιπόν, κι άλλο η εμμονή και το μονοδιάστατο μίας αντιπολιτευτικής γραμμής…

Φρένο

Βέβαια και ο Γεωργιάδης κάπου πρέπει να βάλει φρένο με την κουβέντα που άνοιξε για τους ποινικούς κώδικες. Ήδη διαχώρισαν τη θέση τους βουλευτές της ΝΔ, αλλά και ο Σταύρος Κοντονής, που ξεκαθάρισε ότι είχε μιλήσει για «διαπλοκή», όχι για «χρηματισμό» όταν κατηγορούσε την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Το μοντέλο Μαριλίζα…

Ακόμα προσπαθώ – όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι πρέπει να σας πω – να καταλάβω και να καταλάβουμε τι θα γίνει στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο.

Για την ακρίβεια η απορία είναι τι ακριβώς θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελλος και πώς θα αντιδράσουν όσοι θέλουν να μείνει εν ζωή ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν δουν μπροστά τους στελέχη, που ήδη έχουν ταχθεί υπέρ της ΕΛΑΣ του Τσίπρα, να θέλουν να ψηφίσουν για το μέλλον του κόμματος.

Μάλιστα, το φαινόμενο «Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου» έχει εξοργίσει όχι μόνο τους… «Πολάκηδες», αλλά και όλους όσοι έχουν μία στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Η Μαριλίζα πήγε λοιπόν και ψήφιζε μέχρι προ ολίγων ημερών τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήταν έτοιμη να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και έγινε! Είναι σωστό όμως να καθορίζεις τις τύχες ενός κόμματος ενώ είσαι έτοιμος/η να πας – αν δεν είσαι ήδη εκεί μάλιστα – σε ένα άλλο κόμμα;

…και το «μαλλιοτράβηγμα» Αλεξιάδη – Σαπουνά με φόντο τον… Καβάφη

Ακριβώς επειδή το θέμα έχει παρατραβήξει, εκδηλώνονται αυτά τα απίστευτα σκηνικά για το πώς θα εξελιχθεί η συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής και η σχετική ψηφοφορίες.

Ο Τρύφων Αλεξιάδης ψάχνει λέει τους καταλόγους των μελών της κεντρικής επιτροπής να τσεκάρει αν αυτοί που θα ψηφίσουν έχουν όντως δικαίωμα να ψηφίσουν!

Όταν τα έχεις κάνει αυτά τα κόλπα (με τον Κασσελάκη τον Σεπτέμβριο του 2024) τότε παίρνεις τα μέτρα σου να μην βρεθείς να την παθαίνεις εσύ!

Αλλά μία κάποια Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια λέει γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν του δίνει τους καταλόγους! Θα τους δώσει λέει την Παρασκευή – είναι… μυστικά αυτά τα αρχεία, αλίμονο!

Έτσι όπως το βλέπω… έρχονται καρεκλιές!

– Προς πάνε στην κεντρική επιτροπή και απευθύνομαι κυρίως στους Φαμελλικούς, ας διαβάσουν λίγο Καβάφη. Ειδικά εκείνο το σημείο που λέει «κι αν δεν μπορείς να κάμεις τη ζωή σου όπως τη θες, τουλάχιστον μην την εξευτελίζεις».

Η Νοτοπούλου έφυγε, ακολουθούν κι άλλοι

Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής (προσ)βλέποντας στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, παρότι οι μέχρι τώρα πληροφορίες δεν έχουν σίγουρο ότι θα λάβει πρόσκληση. Ή έχει λάβει σήμα ή αναλαμβάνει ρίσκο λοιπόν.

Το θέμα είναι ότι έρχονται κι άλλες παραιτήσεις από ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι βουλευτές θέλουν να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και καλά κάνουν. Βλέπω μία με δύο μέχρι την κεντρική επιτροπή. Και μετά περισσότερες.

Ανανέωση όρκων και αναζήτηση ρόλων

Μου μετέφεραν ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τη μάζωξη που έκανε το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, για να υποδεχθεί τα 45 στελέχη που αποτελούν τη «σοδειά» της… Διεύρυνσης.

Κατ’ αρχάς, σε περιόδους… πολιτικής ξηρασίας οποιαδήποτε εισροή είναι καλή – η διαρροή όχι.

Κατά δεύτερο, από τους 45 οι περισσότεροι ήταν ήδη στο ΠΑΣΟΚ και δεν έφυγαν ποτέ – αυτό μου μοιάζει με την ανανέωση όρκων γάμου που κάνουν οι Αμερικάνοι. Δίχως διαζύγιο δηλαδή, ξαναπαντρεύονται! Ευχάριστα είναι κι αυτά!

Από τις άλλες περιπτώσεις συγκράτησα δύο, που είχαν πάει ΣΥΡΙΖΑ κι επέστρεψαν: Τον Γιάννη Παπαϊωάννου, που ξεκίνησε από το γραφείο του Τσοχατζόπουλου, πέρασε από τον ΣΥΡΙΖΑ ως (αντιπρόεδρος ΕΥΑΘ) και μετά στον Κασσελάκη ως μετακλητός στην Κυριακή Μάλαμα. Υποθέτω δεν είναι πλέον στη Μάλαμα, αφού εντάσσεται ξανά στο ΠΑΣΟΚ έτσι;

Και τον Παντελή Αλεξιάδη, που επί Τσίπρα ήταν διοικητής νοσοκομείου Γρεβενών.

Καλώς τα παιδιά…

Η εκπομπή του Κασσελάκη

Ακόμα δεν ξέρουν πώς να αποκωδικοποιήσουν στο ΠΑΣΟΚ την επιλογή του Μανώλη Χριστοδουλάκη να εμφανιστεί στην εκπομπή του Στέφανου Κασσελάκη. Ούτε τον λόγο, ούτε τη στόχευση, αλλά ούτε τη… θεσμικότητα της παρουσίας του εκεί. Βλέπετε, δεν είναι μία κίνηση που τηρεί το πρωτόκολλο καθότι ο ένας είναι αρχηγός κόμματος και ο άλλος βουλευτής άλλου κόμματος – τι είδους διάλογος είναι αυτός;

Και τι ακριβώς προμόσιον είναι αυτό στην εκπομπή του Κασσελάκη; Ο Κασσελάκης καλά κάνει, οι άλλοι όμως σε τι αποσκοπούν;

Τέλος οι «εύκολες» διαφημίσεις

Δεν ήταν τυχαία η αναφορά του νέου πλαισίου στους influencers και τους streamers που διαφημίζουν παράνομα δίκτυα τυχερών παιγνίων. Στην αγορά λένε ότι το μήνυμα είχε συγκεκριμένους αποδέκτες, καθώς το τελευταίο διάστημα οι ελεγκτικές αρχές είχαν εντοπίσει ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις προβολής μη αδειοδοτημένων πλατφορμών μέσα από social media και live μεταδόσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι έλεγχοι δεν θα μείνουν στις πρόσφατες υποθέσεις, αλλά θα επεκταθούν και σε όσους λειτουργούν ως «ενδιάμεσοι» της ψηφιακής διαφήμισης. Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται στους δημιουργούς περιεχομένου. Στην αγορά εκτιμούν ότι σύντομα θα φανεί αν οι νέες διατάξεις θα οδηγήσουν και σε μεγαλύτερη κινητικότητα απέναντι σε διαφημιστικά δίκτυα και συνεργαζόμενες πλατφόρμες που μέχρι σήμερα κινούνταν σε μια γκρίζα ζώνη.

Ψάχνουν τον… επόμενο γαμπρό

Οι πληροφορίες και οι αναλύσεις που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα συγκλίνουν σε ένα σενάριο: ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος ίσως δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Μετά την Alpha Finance AXIA, που βλέπει πιθανή μια μεγάλη επιχειρηματική κίνηση ακόμη και από ξένο τραπεζικό όμιλο, υπενθυμίζεται ότι ανάλογη εκτίμηση είχε διατυπώσει πριν από λίγες εβδομάδες και η Deutsche Bank. Στην αγορά θεωρούν ότι, μετά την επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στην επενδυτική βαθμίδα και τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας, ο κλάδος γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικός για στρατηγικούς επενδυτές.

Στις συζητήσεις δεν λείπουν ούτε τα ονόματα. Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρεται ως πιθανός στόχος, αν και η κυπριακή πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Άλλοι, πάλι, εκτιμούν ότι πιο πιθανό είναι να δούμε μια κίνηση στα πρότυπα της συνεργασίας Alpha Bank – UniCredit, παρά μια κλασική εξαγορά. Δεν λείπουν, μάλιστα, όσοι βάζουν στην εξίσωση και τη Eurobank, επισημαίνοντας ότι, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις και με το κατάλληλο τίμημα, κανένα σενάριο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι φήμες έχουν επιστρέψει δυναμικά στα dealing rooms και η αγορά θα συνεχίσει να «διαβάζει» κάθε κίνηση των μεγάλων παικτών.

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