Γαλλία – Μαρόκο: Ρεβάνς τεσσάρων ετών με φόντο τα ημιτελικά του Μουντιάλ

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Το πρώτο εισιτήριο για την τετράδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θα κριθεί το βράδυ της Πέμπτης (9/7), όταν η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο στον πρώτο προημιτελικό της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Boston Stadium (Βοστώνη), με ώρα έναρξης τις 23:00 ώρα Ελλάδας και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Οι «τρικολόρ» μπαίνουν στο παιχνίδι ως το ξεκάθαρο φαβορί, τόσο λόγω της ποιότητας του ρόστερ τους όσο και της πορείας τους μέχρι σήμερα στη διοργάνωση. Οι περισσότερες στοιχηματικές εταιρείες τοποθετούν τη Γαλλία ως το πρώτο φαβορί ακόμη και για την κατάκτηση του τροπαίου, με το Μαρόκο να καλείται να ανατρέψει τα προγνωστικά, όπως έκανε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια.

Η επανάληψη του ημιτελικού του 2022

Το ζευγάρι ξυπνά έντονες μνήμες από το Μουντιάλ του Κατάρ, όταν οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στον ημιτελικό. Τότε η Γαλλία είχε επικρατήσει με 2-0, βάζοντας τέλος στο ονειρικό ταξίδι του Μαρόκου, που έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα στην ιστορία η οποία έφτασε μέχρι την τετράδα ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, οι Μαροκινοί επιστρέφουν ακόμη πιο ώριμοι και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Η ομάδα του Μοχάμεντ Ουάχι έχει εξελιχθεί σε ένα σύνολο που δεν στηρίζεται μόνο στην αμυντική της συνοχή, αλλά μπορεί να κρατήσει την μπάλα, να κυκλοφορήσει οργανωμένα το παιχνίδι και να «χτυπήσει» με ταχύτητα στην αντεπίθεση. Η παρουσία του Ασράφ Χακίμι, του Αζεντίν Ουναχί, του Σουφιάν Ραχίμι και των υπόλοιπων ποιοτικών ποδοσφαιριστών δίνει στους Αφρικανούς λύσεις σε όλες τις γραμμές.

Απέναντί τους βρίσκεται μία από τις πιο «γεμάτες» εθνικές ομάδες του κόσμου. Ο Κιλιάν Εμπαπέ παραμένει ο μεγάλος ηγέτης της Γαλλίας, έχοντας δίπλα του παίκτες όπως οι Ουσμάν Ντεμπελέ, Μικαέλ Ολίσε και Μπράντλεϊ Μπαρκολά, σε ένα σύνολο που συνδυάζει ταχύτητα, ποιότητα και μεγάλη αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν έχει δείξει ότι μπορεί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε αγώνα, είτε κυριαρχώντας μέσω της κατοχής είτε χτυπώντας στον ανοιχτό χώρο.

Μέχρι να φτάσουν στους «8», οι Γάλλοι πραγματοποίησαν εξαιρετική πορεία. Στη φάση των ομίλων τερμάτισαν πρώτοι, νικώντας τη Σενεγάλη (2-0) και το Ιράκ (4-1), ενώ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τη Νορβηγία. Στη συνέχεια απέκλεισαν τη Σουηδία με 3-0 στη φάση των «32» και την Παραγουάη με 1-0 στους «16», χάρη σε πέναλτι του Εμπαπέ.

Το Μαρόκο, από την άλλη πλευρά, απέδειξε ξανά ότι ανήκει πλέον στην παγκόσμια ελίτ. Πέρασε αήττητο από έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο με Βραζιλία, Σκωτία και Αϊτή, ενώ στα νοκ άουτ απέκλεισε αρχικά στη φάση των «32» την Ολλανδία (1-1 και 3-2 στα πέναλτι) και στη συνέχεια συνέτριψε τον Καναδά με 3-0 στους «16», έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αζεντίν Ουναχί, που πέτυχε δύο γκολ.

Το βράδυ της Πέμπτης, όμως, όλα αυτά θα μείνουν στην άκρη. Η Γαλλία θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί και να βρεθεί για ακόμη μία φορά στα ημιτελικά ενός Μουντιάλ. Το Μαρόκο, από την άλλη, φιλοδοξεί να γράψει ακόμη ένα ιστορικό κεφάλαιο και να αποδείξει ότι η πορεία του 2022 δεν ήταν μια απλή ποδοσφαιρική έκρηξη, αλλά η απαρχή μιας νέας μεγάλης δύναμης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

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