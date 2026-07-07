Δικαστική έρευνα στο Παρίσι για ρατσιστική επίθεση Παραγουανής γερουσιαστή στον Μπαπέ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Δικαστική έρευνα για ρατσιστικά σχόλια σε βάρος του Κιλιάν Μπαπέ ξεκινά η εισαγγελία του Παρισιού, μετά τις δηλώσεις της Παραγουανής γερουσιαστή Σελέστε Αμαρίγια για τον αρχηγό της εθνικής Γαλλίας.

Η έρευνα της εισαγγελίας του Παρισιού

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε την Τρίτη (7/7) ότι ξεκινά δικαστική έρευνα για «ρατσιστικά σχόλια που απευθύνονται σε παίκτη της γαλλικής εθνικής ομάδας», τον αρχηγό της εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Μπαπέ.

Τα σχετικά σχόλια έκανε η Παραγουανή γερουσιαστής Σελέστε Αμαρίγια, η οποία αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους και πρόστιμο 45.000 ευρώ, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L’Equipe».

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν την αντίδραση

Μετά τη νίκη της Γαλλίας επί της Παραγουάης με 1-0 στη φάση των «16», το μέλος της αντιπολίτευσης της Γερουσίας της Παραγουάης εξαπέλυσε επίθεση στον Μπαπέ.

Η Σελέστε Αμαρίγια τον αποκάλεσε «αποικιοκρατημένο Καμερουνέζο, που προσποιείται τον Γάλλο, αγανακτισμένο, νεόπλουτο, αλαζόνα και άσχημο», ενώ τον περιέγραψε ως «ηλίθιο που δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, θήλαζε καρύδες, και το πιο μορφωμένο πράγμα που έχει ακούσει ποτέ είναι χιμπατζήδες».

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ July 5, 2026

Η απάντηση του Μπαπέ

Ο Κιλιάν Μπαπέ απάντησε στη γερουσιαστή, χαρακτηρίζοντάς τη «μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα, ανάξια της θέσης της».

«Μέσω της απερισκεψίας και του κραυγαλέου ρατσισμού σας, όλος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει το ταξίδι και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας κατά τη διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μόνο και μόνο για να αντικατασταθούν από μια ανίκανη γυναίκα που δίνει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της», είπε ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL July 6, 2026

Ποια υπηρεσία αναλαμβάνει την υπόθεση

Την υπόθεση θα χειριστεί η εθνική μονάδα για την καταπολέμηση του διαδικτυακού μίσους, PNLH, και θα ανατεθεί στην κεντρική υπηρεσία για την καταπολέμηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων μίσους, OCLCH.

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