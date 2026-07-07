Δικαστική έρευνα στο Παρίσι για ρατσιστική επίθεση Παραγουανής γερουσιαστή στον Μπαπέ

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Δικαστική έρευνα για ρατσιστικά σχόλια σε βάρος του Κιλιάν Μπαπέ ξεκινά η εισαγγελία του Παρισιού, μετά τις δηλώσεις της Παραγουανής γερουσιαστή Σελέστε Αμαρίγια για τον αρχηγό της εθνικής Γαλλίας.
Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε την Τρίτη (7/7) ότι ξεκινά δικαστική έρευνα για «ρατσιστικά σχόλια που απευθύνονται σε παίκτη της γαλλικής εθνικής ομάδας», τον αρχηγό της εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Μπαπέ.
Τα σχετικά σχόλια έκανε η Παραγουανή γερουσιαστής Σελέστε Αμαρίγια, η οποία αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους και πρόστιμο 45.000 ευρώ, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L’Equipe».
Μετά τη νίκη της Γαλλίας επί της Παραγουάης με 1-0 στη φάση των «16», το μέλος της αντιπολίτευσης της Γερουσίας της Παραγουάης εξαπέλυσε επίθεση στον Μπαπέ.
Η Σελέστε Αμαρίγια τον αποκάλεσε «αποικιοκρατημένο Καμερουνέζο, που προσποιείται τον Γάλλο, αγανακτισμένο, νεόπλουτο, αλαζόνα και άσχημο», ενώ τον περιέγραψε ως «ηλίθιο που δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, θήλαζε καρύδες, και το πιο μορφωμένο πράγμα που έχει ακούσει ποτέ είναι χιμπατζήδες».
Ο Κιλιάν Μπαπέ απάντησε στη γερουσιαστή, χαρακτηρίζοντάς τη «μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα, ανάξια της θέσης της».
«Μέσω της απερισκεψίας και του κραυγαλέου ρατσισμού σας, όλος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει το ταξίδι και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας κατά τη διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μόνο και μόνο για να αντικατασταθούν από μια ανίκανη γυναίκα που δίνει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της», είπε ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας.
Την υπόθεση θα χειριστεί η εθνική μονάδα για την καταπολέμηση του διαδικτυακού μίσους, PNLH, και θα ανατεθεί στην κεντρική υπηρεσία για την καταπολέμηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων μίσους, OCLCH.
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