Συναγερμός στα Σφακιά: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροντουφεκά

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού 65χρονου ψαροντουφεκά στην Κρήτη, μετά την εξαφάνισή του στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελλου, στα Σφακιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε μεταβεί στην περιοχή για ψαροντούφεκο, όμως έκτοτε τα ίχνη του έχουν χαθεί.
Το Λιμενικό έχει κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις για τον εντοπισμό του, πραγματοποιώντας έρευνες από θάλασσα με δύο πλοιάρια και τη συνδρομή αλιευτικού σκάφους, από αέρος με drone της Frontex, καθώς και από ξηράς με δύο οχήματα.
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