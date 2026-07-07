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07.07.2026 23:38

Διακοπές ρεύματος στην Αθήνα: Ποιες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση – Τι αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ

07.07.2026 23:38
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Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε πολλές περιοχές της Αθήνας, με ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση αναμένεται έως τα μεσάνυχτα.

Ποιες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα

Χωρίς ρεύμα βρίσκονται αυτή την ώρα ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα σε Ζωγράφου, Βύρωνα, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω και Ανθούπολη.

Νωρίτερα, πολύωρη διακοπή ρεύματος σημειώθηκε και στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Τι αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ

Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί οφείλεται σε γραμμές μέσης τάσης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ηλεκτροδότηση αναμένεται να επανέλθει μέχρι τα μεσάνυχτα.

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Διακοπές ρεύματος στην Αθήνα: Ποιες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση – Τι αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ

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