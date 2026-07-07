Διακοπές ρεύματος στην Αθήνα: Ποιες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση – Τι αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ

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Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε πολλές περιοχές της Αθήνας, με ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση αναμένεται έως τα μεσάνυχτα.
Χωρίς ρεύμα βρίσκονται αυτή την ώρα ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα σε Ζωγράφου, Βύρωνα, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω και Ανθούπολη.
Νωρίτερα, πολύωρη διακοπή ρεύματος σημειώθηκε και στην περιοχή του Αμαρουσίου.
Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί οφείλεται σε γραμμές μέσης τάσης.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ηλεκτροδότηση αναμένεται να επανέλθει μέχρι τα μεσάνυχτα.
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