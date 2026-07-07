Διακοπές ρεύματος στην Αθήνα: Ποιες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση – Τι αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται σε πολλές περιοχές της Αθήνας, με ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση αναμένεται έως τα μεσάνυχτα.

Ποιες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα

Χωρίς ρεύμα βρίσκονται αυτή την ώρα ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα σε Ζωγράφου, Βύρωνα, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω και Ανθούπολη.

Νωρίτερα, πολύωρη διακοπή ρεύματος σημειώθηκε και στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Τι αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ

Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί οφείλεται σε γραμμές μέσης τάσης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ηλεκτροδότηση αναμένεται να επανέλθει μέχρι τα μεσάνυχτα.

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