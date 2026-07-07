Κρίσιμες ώρες για 20χρονο Βρετανό μετά από τροχαίο με «γουρούνα» στη Ζάκυνθο – Διεκομίσθη στην Αθήνα και νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Σε νοσοκομείο της Αττικής νοσηλεύεται ο 20χρονος Βρετανός τουρίστας Μπράντλεϊ Μπέλχομ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από τροχαίο στη Ζάκυνθο. Ο νεαρός δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς παραμένει σε κωματώδη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Το ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή, 03/07, όταν ο 20χρονος συγκρούστηκε με πούλμαν ενώ οδηγούσε «γουρούνα» σε δρόμο του νησιού. Στο όχημα επέβαινε και ένας φίλος του, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης και διεκομίσθη στο νοσοκομείο.

Ο Μπράντλεϊ είχε φτάσει στη Ζάκυνθο μία ημέρα νωρίτερα, την Πέμπτη 02/07, μαζί με παρέα φίλων του, προκειμένου να περάσουν λίγες ημέρες διακοπών. Η ομάδα είχε νοικιάσει «γουρούνες» για τις μετακινήσεις της και για να εξερευνήσει τις περιοχές του νησιού.

Η οικογένεια του 20χρονου ενημέρωσε πως μετά τον σοβαρό τραυματισμό του μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου λαμβάνει εξειδικευμένη φροντίδα λόγω της κατάστασής του.

Στο πλευρό του 20χρονου η μητέρα του

Η μητέρα του, Leanne Rabbetts, ταξίδεψε στην Ελλάδα μόλις ενημερώθηκε για το τροχαίο και βρίσκεται στο πλευρό του γιου της. Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα Manchester Evening News, τις οποίες αναμεταδίδει η Daily Post, περιέγραψε πώς ενημερώθηκε για το ατύχημα, και όσα ακολούθησαν.

«Πήγε διακοπές την Πέμπτη και όλα ήταν καλά. Μίλησα μαζί του όταν έφτασε, αλλά το απόγευμα της Παρασκευής δέχτηκα ένα τηλεφώνημα που μου έλεγε ότι είχε συμβεί ένα τροχαίο. Σκεφτόμουν “τι στο καλό συνέβη;”. Έπρεπε να τηλεφωνήσω στο νοσοκομείο της Ζακύνθου εκείνη την ώρα, αλλά δεν μπορούσαν να μου δώσουν πολλές πληροφορίες. Έπειτα, δέχτηκα ένα άλλο τηλεφώνημα εκείνο το βράδυ που έλεγε ότι θα μεταφερόταν στην Αθήνα λόγω της κατάστασής του. Έχει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, επομένως λαμβάνει καλύτερη φροντίδα εκεί. Πέταξα την Κυριακή το συντομότερο δυνατό και είμαι εδώ κάθε μέρα. Μπορούμε να περάσουμε μόνο μισή ώρα μαζί του», ανέφερε η μητέρα του 20χρονου.

Οι γιατροί επιχείρησαν να τον ξυπνήσουν από το κώμα

Η ιατρική ομάδα προσπάθησε να διακόψει την καταστολή του 20χρονου, ώστε να διαπιστωθεί η αντίδρασή του. Ωστόσο, η πρώτη προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα, ενώ στη δεύτερη ο νεαρός παρουσίασε κρίσεις.

Η μητέρα του είπε σχετικά: «Δεν ξέρουν αν πρόκειται για αιμορραγία στον εγκέφαλο, οπότε πρέπει να κάνει μαγνητική τομογραφία για να δουν τι έχει συμβεί και τη βλάβη στον εγκέφαλό του, αλλά προς το παρόν δεν αντιδρά καθόλου».

Συγκεντρώνουν χρήματα για τα έξοδα νοσηλείας

Φίλοι του Μπράντλεϊ και μέλη της τοπικής κοινότητας στην οποία ανήκει έχουν ξεκινήσει εκκλήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων για οικονομική βοήθεια, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας.

Η μητέρα του εκτιμά πως ο 20χρονος πιθανότατα είχε ενεργοποιήσει ταξιδιωτική ασφάλιση, όμως η οικογένεια δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αποκτήσει πρόσβαση στο κινητό του τηλέφωνο για να εντοπίσει τα απαραίτητα έγγραφα. Παράλληλα, έχει απευθυνθεί και στη Βρετανική Πρεσβεία για υποστήριξη.

Ο θείος του νεαρού ανέφερε: «Λόγω του τραύματος στο κεφάλι, δεν γνωρίζουμε καν πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σπίτι ή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλώς περιμένουμε την εξέταση και προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ότι όλα καλύπτονται αυτή τη στιγμή, γιατί αν η ασφάλιση είναι άκυρη, ο λογαριασμός είναι μεγάλος. Αυτή τη στιγμή το κύριο πράγμα είναι ο Μπράντλεϊ και να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά και τελικά να τον βοηθήσουμε να ξυπνήσει και να επιστρέψει σπίτι του».

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