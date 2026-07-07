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07.07.2026 21:13

Μηνυτήρια αναφορά θα καταθέσει την Τετάρτη στον Άρειο Πάγο ο Βελόπουλος – Για «πρωτοφανή, σκανδαλώδη υπόθεση»

07.07.2026 21:13
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Αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου και ώρα 10:30 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος θα μεταβεί στον Άρειο Πάγο όπου και θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για την διερεύνηση «πρωτοφανούς, σκανδαλώδους υπόθεσης με εμπλοκή κυβερνήσεων και οικονομικών συμφερόντων», σημειώνει σε αποψινή της ανακοίνωση η Ελληνική Λύση.

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