Πανελλαδικές: Σε εξέλιξη ΕΔΕ για την επανάληψη θεμάτων σε μαθητές ΕΠΑΛ – «Αφορά αποκλειστικά δύο υποψηφίους», τονίζει το υπουργείο Παιδείας

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σχετικά με τις καταγγελίες περί επανάληψης θέματος σε υποψηφίους ΕΠΑΛ στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, και στη συνέχεια, βαθμολόγησής τους με άριστα.

Συγκεκριμένα, η παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας έρχεται μετά από καταγγελίες που ανέφεραν ότι μαθητές ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε θέμα που είχε ήδη τεθεί την προηγούμενη ημέρα στους υποψηφίους των ΓΕΛ, και βαθμολογήθηκαν με άριστα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, η υπόθεση αφορά σε δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ, και όχι στο σύνολο των εξεταζόμενων.

«Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σεβόμενο την αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων (συμπλήρωση μηχανογραφικού), αναφορικά με το περιστατικό που αφορά, αποκλειστικά και μόνο, δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ, ενημερώνει ότι έχει ήδη διαταχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική άτυπη ενημέρωση από πλευράς υπουργείου Παιδείας.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας «θα αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στους υπαίτιους, σύμφωνα με όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία».

«Το υπουργείο αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων», επισημαίνεται από το υπουργείο.

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