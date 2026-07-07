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Πανελλαδικές: Σε εξέλιξη ΕΔΕ για την επανάληψη θεμάτων σε μαθητές ΕΠΑΛ – «Αφορά αποκλειστικά δύο υποψηφίους», τονίζει το υπουργείο Παιδείας

07.07.2026 22:03
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Σε εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σχετικά με τις καταγγελίες περί επανάληψης θέματος σε υποψηφίους ΕΠΑΛ στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, και στη συνέχεια, βαθμολόγησής τους με άριστα.

Συγκεκριμένα, η παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας έρχεται μετά από καταγγελίες που ανέφεραν ότι μαθητές ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε θέμα που είχε ήδη τεθεί την προηγούμενη ημέρα στους υποψηφίους των ΓΕΛ, και βαθμολογήθηκαν με άριστα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, η υπόθεση αφορά σε δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ, και όχι στο σύνολο των εξεταζόμενων.

«Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σεβόμενο την αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων (συμπλήρωση μηχανογραφικού), αναφορικά με το περιστατικό που αφορά, αποκλειστικά και μόνο, δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ, ενημερώνει ότι έχει ήδη διαταχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική άτυπη ενημέρωση από πλευράς υπουργείου Παιδείας.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας «θα αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στους υπαίτιους, σύμφωνα με όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία».

«Το υπουργείο αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων», επισημαίνεται από το υπουργείο.

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