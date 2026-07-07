Πάτρα: 78χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο προαύλιο του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης, 7/7, στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όταν ένας 78χρονος εντοπίστηκε νεκρός στον προαύλιο χώρο.
Σύμφωνα με το tempo24.news, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο νοσοκομείο ως συνοδός ασθενούς, ενώ ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
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