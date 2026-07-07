Θεσπρωτία: 53χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρεματιά κοντά στο Γαρδίκι Σουλίου

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Ένας 53χρονος άνδρας εντοπίστηκε την Τρίτη, 7/7, νεκρός, σε ρεματιά, κοντά στο Γαρδίκι του δήμου Σουλίου, στη Θεσπρωτία.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η σορός εντοπίστηκε από περιπατητές, οι οποίοι ενημέρωσαν τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ πραγματοποιήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε θανάσιμο τραυματισμό ύστερα από πτώση από ύψος.
Την προανάκριση, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό, διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του 53χρονου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.
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