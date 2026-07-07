Οι ΗΠΑ βάζουν ξανά φρένο στο ιρανικό πετρέλαιο – Πάνω από 4% η άνοδος στις τιμές

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Νέα δεδομένα στην αγορά πετρελαίου δημιουργεί η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να επαναφέρει τους περιορισμούς στο ιρανικό πετρέλαιο, ανακαλώντας την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και εμπορία του. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε άμεση αντίδραση των αγορών, με τις τιμές να ενισχύονται πάνω από 3% και την άνοδο αργότερα να ξεπερνά το 4%.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ γνωστοποίησε την αντικατάσταση της Γενικής Άδειας X (General License X) από τη Γενική Άδεια X1. Η νέα άδεια προβλέπει την ανάκληση και τη σταδιακή κατάργηση της προηγούμενης ρύθμισης, η οποία είχε εγκριθεί στις 21 Ιουνίου 2026 και κάλυπτε την παραγωγή, τη μεταφορά και την πώληση αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων από το Ιράν.

Η Γενική Άδεια X1 τέθηκε σε εφαρμογή στις 7 Ιουλίου 2026 και αντικατέστησε πλήρως την προηγούμενη άδεια που είχε επιτρέψει προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών στο πλαίσιο των επαφών της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια ενός ταραχώδους 24ωρου στα Στενά του Ορμούζ όπου, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, το Ιράν επιτέθηκε σε τρία πλοία.

Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις εν λόγω κινήσεις του Ιράν «εντελώς απαράδεκτες» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας πως «θα υπάρξουν συνέπειες».

Παράλληλα, ο ίδιος ανέφερε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές εξακολουθούν να επιδιώκουν, με καλή πίστη, την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent και το WTI διεύρυναν τα κέρδη τους, σημειώνοντας άνοδο άνω του 4% μετά την είδηση για την ανάκληση της άδειας που αφορούσε στην πώληση ιρανικού πετρελαίου.

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