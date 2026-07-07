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07.07.2026 22:23

Οι ΗΠΑ βάζουν ξανά φρένο στο ιρανικό πετρέλαιο – Πάνω από 4% η άνοδος στις τιμές

07.07.2026 22:23
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Νέα δεδομένα στην αγορά πετρελαίου δημιουργεί η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να επαναφέρει τους περιορισμούς στο ιρανικό πετρέλαιο, ανακαλώντας την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και εμπορία του. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε άμεση αντίδραση των αγορών, με τις τιμές να ενισχύονται πάνω από 3% και την άνοδο αργότερα να ξεπερνά το 4%.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ γνωστοποίησε την αντικατάσταση της Γενικής Άδειας X (General License X) από τη Γενική Άδεια X1. Η νέα άδεια προβλέπει την ανάκληση και τη σταδιακή κατάργηση της προηγούμενης ρύθμισης, η οποία είχε εγκριθεί στις 21 Ιουνίου 2026 και κάλυπτε την παραγωγή, τη μεταφορά και την πώληση αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων από το Ιράν.

Η Γενική Άδεια X1 τέθηκε σε εφαρμογή στις 7 Ιουλίου 2026 και αντικατέστησε πλήρως την προηγούμενη άδεια που είχε επιτρέψει προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών στο πλαίσιο των επαφών της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια ενός ταραχώδους 24ωρου στα Στενά του Ορμούζ όπου, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, το Ιράν επιτέθηκε σε τρία πλοία.

Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις εν λόγω κινήσεις του Ιράν «εντελώς απαράδεκτες» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας πως «θα υπάρξουν συνέπειες».

Παράλληλα, ο ίδιος ανέφερε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές εξακολουθούν να επιδιώκουν, με καλή πίστη, την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent και το WTI διεύρυναν τα κέρδη τους, σημειώνοντας άνοδο άνω του 4% μετά την είδηση για την ανάκληση της άδειας που αφορούσε στην πώληση ιρανικού πετρελαίου.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 00:01
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