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07.07.2026 21:15

Θα είναι υποψήφια στις εκλογές η Μαρίν Λε Πεν – Θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης

07.07.2026 21:15
MARIN_LEPEN
AP

Την απόφασή της να θέσει υποψηφιότητα στις γαλλικές εκλογές του 2027 για την προεδρία ανακοίνωσε η Μαρίν Λε Πεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο κανάλι TF1.

Στη συνέντευξή της είπε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Η Λε Πεν δήλωσε επίσης ότι ήταν χαρούμενη που το δικαστήριο έδωσε στον γαλλικό λαό την ελευθερία ψήφου

«Έχω τη δυνατότητα να ασκήσω έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο… και αυτό θα αναστείλει τα αποτελέσματα της απόφασης. Συνεπώς, θα συμμετάσχω στην προεκλογική εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι», είπε.

«Διαφωνούμε με την εφαρμογή του άρθρου 432-15 του Ποινικού Κώδικα στα γεγονότα που μας καταλογίζονται (…) Θα υποβάλω αυτό το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα δικαίου στο Ανώτατο Δικαστήριο».

«Η απαγόρευση της υποψηφιότητάς μου έθετε ένα δημοκρατικό πρόβλημα, δεδομένου ότι οι Γάλλοι δεν μπορούσαν να αποφασίσουν για τον εαυτό τους. Ποτέ δεν πρέπει να επιβάλλεται τίποτα στον γαλλικό λαό, πρέπει να του αφήνεται η τελευταία λέξη. Και οι Γάλλοι θα έχουν την τελευταία λέξη», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Μπαρντελά ήταν απογοητευμένος που σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα το 2027, απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει – «είσαι πολύ συνηθισμένος στην τυπική πολιτική τάξη», είπε – και επέμεινε ότι συνεργάζονται στενά, αγωνιζόμενοι να αλλάξουν τη Γαλλία.

Νωρίτερα, η Μαρίν Λε Πεν συμβουλεύτηκε τους δικηγόρους της και στη συνέχεια ανακοίνωσε την απόφασή της στον Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε αξιωματούχος του Εθνικού Συναγερμού στο BFMTV.

Ωστόσο, πρόκειται για μια περίπλοκη κατάσταση και η νομική της θέση μπορεί να είναι αβέβαιη.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θα προσπαθήσει να αποφανθεί επί οποιασδήποτε τελικής έφεσης της Λε Πεν πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο και τον Μάιο του επόμενου έτους.

Ωστόσο, οποιαδήποτε απόφαση κοντά στην ψηφοφορία κινδυνεύει να διαταράξει τη δημοκρατική διαδικασία.

Νομικοί εμπειρογνώμονες συζητούν τον αντίκτυπο μιας πιθανής έφεσης στο Ακυρωτικό Δικαστήριο και δεν συμφωνούν όλοι με την ερμηνεία της Λε Πεν.

Ερωτηθείσα για τις αποκλίνουσες απόψεις των ειδικών, η Λε Πεν είπε ότι έκαναν λάθος.

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