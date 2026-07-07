Θα είναι υποψήφια στις εκλογές η Μαρίν Λε Πεν – Θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Την απόφασή της να θέσει υποψηφιότητα στις γαλλικές εκλογές του 2027 για την προεδρία ανακοίνωσε η Μαρίν Λε Πεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο κανάλι TF1.

Στη συνέντευξή της είπε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

🔴 Marine le Pen réagit à la décision de la cour d'appel :



🗣️ "Nous sommes en désaccord avec l'application de l'article 432-15 du code pénal aux faits que l'on nous reproche (…) Je vais soumettre ce sujet de droit extrêmement sérieux à la Cour de cassation" @MLP_officiel pic.twitter.com/LQV5mkNOnT — TF1Info (@TF1Info) July 7, 2026

Η Λε Πεν δήλωσε επίσης ότι ήταν χαρούμενη που το δικαστήριο έδωσε στον γαλλικό λαό την ελευθερία ψήφου

«Έχω τη δυνατότητα να ασκήσω έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο… και αυτό θα αναστείλει τα αποτελέσματα της απόφασης. Συνεπώς, θα συμμετάσχω στην προεκλογική εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι», είπε.

«Διαφωνούμε με την εφαρμογή του άρθρου 432-15 του Ποινικού Κώδικα στα γεγονότα που μας καταλογίζονται (…) Θα υποβάλω αυτό το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα δικαίου στο Ανώτατο Δικαστήριο».

«Η απαγόρευση της υποψηφιότητάς μου έθετε ένα δημοκρατικό πρόβλημα, δεδομένου ότι οι Γάλλοι δεν μπορούσαν να αποφασίσουν για τον εαυτό τους. Ποτέ δεν πρέπει να επιβάλλεται τίποτα στον γαλλικό λαό, πρέπει να του αφήνεται η τελευταία λέξη. Και οι Γάλλοι θα έχουν την τελευταία λέξη», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Μπαρντελά ήταν απογοητευμένος που σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα το 2027, απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει – «είσαι πολύ συνηθισμένος στην τυπική πολιτική τάξη», είπε – και επέμεινε ότι συνεργάζονται στενά, αγωνιζόμενοι να αλλάξουν τη Γαλλία.

Νωρίτερα, η Μαρίν Λε Πεν συμβουλεύτηκε τους δικηγόρους της και στη συνέχεια ανακοίνωσε την απόφασή της στον Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε αξιωματούχος του Εθνικού Συναγερμού στο BFMTV.

Ωστόσο, πρόκειται για μια περίπλοκη κατάσταση και η νομική της θέση μπορεί να είναι αβέβαιη.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θα προσπαθήσει να αποφανθεί επί οποιασδήποτε τελικής έφεσης της Λε Πεν πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο και τον Μάιο του επόμενου έτους.

Ωστόσο, οποιαδήποτε απόφαση κοντά στην ψηφοφορία κινδυνεύει να διαταράξει τη δημοκρατική διαδικασία.

Νομικοί εμπειρογνώμονες συζητούν τον αντίκτυπο μιας πιθανής έφεσης στο Ακυρωτικό Δικαστήριο και δεν συμφωνούν όλοι με την ερμηνεία της Λε Πεν.

Ερωτηθείσα για τις αποκλίνουσες απόψεις των ειδικών, η Λε Πεν είπε ότι έκαναν λάθος.

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