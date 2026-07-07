search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 10:10
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.07.2026 09:53

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

07.07.2026 09:53
gipedo-kansas-mundial

(Σε ώρες Ελλάδος)

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
19:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ —-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ
23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ —ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΟΛΟΜΒΙΑ

******************************************************************************

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
23:00 Α’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ—– ΜΑΡΟΚΟ – ΓΑΛΛΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Β’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ —- ΙΣΠΑΝΙΑ – ΒΕΛΓΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Γ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΜΑΪΑΜΙ —- ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ
04:00 Δ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ

******************************************************************************************

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Α’ Ημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:00 Β’ Ημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Μικρός Τελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΆΜΙ
22:00 Τελικός (ΕΡΤ1) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kelkp lumata
BUSINESS

Veolia: Αναλαμβάνει τη λειτουργία της μονάδας λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ

ronaldo-dakrya-3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρονάλντο: Τα δάκρυα για το τελευταίο του Μουντιάλ μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας (Photos)

amarilla_mbappe
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τρελά πράγματα – Η Παραγουανή πολιτικός που έβρισε ρατσιστικά τον Εμπαπέ, τώρα τον… απειλεί με μηνύσεις!

Untitled design (3)
ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Κίνα: 15 νεκροί, 9 αγνοούμενοι – 50.000 άτομα απομακρύνθηκαν από την εστία τους

kasselakis xristodoulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Ζαχαροπλαστείο» το έκαναν Κασσελάκης και Χριστοδουλάκης το… Direct

Δείτε όλες τις ειδήσεις
belgium usa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο «προσγείωσε» με 4-1 τις ΗΠΑ μετά τον σάλο με Μπάλογκαν και Τραμπ και προκρίθηκε στους «8» (Video)

Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

mbappe paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαπέ κατά Παραγουανής γερουσιαστή μετά από ρατσιστική επίθεση: «Είστε αξιοθρήνητη γυναίκα»

tennis-adonis-kasselakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο προηγούμενος που έπαιζε τένις με τον Γεωργιάδη πήγε στη ΝΔ, έτσι για την ιστορία  

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 10:07
kelkp lumata
BUSINESS

Veolia: Αναλαμβάνει τη λειτουργία της μονάδας λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ

ronaldo-dakrya-3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρονάλντο: Τα δάκρυα για το τελευταίο του Μουντιάλ μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας (Photos)

amarilla_mbappe
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τρελά πράγματα – Η Παραγουανή πολιτικός που έβρισε ρατσιστικά τον Εμπαπέ, τώρα τον… απειλεί με μηνύσεις!

1 / 3