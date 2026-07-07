Ρουκέτα Μαρκόπουλου για το τένις Γεωργιάδη – Κασσελάκη: «Φαντάζεστε εμένα να παίζω με τον Πολάκη, που είναι στα δικαστήρια με τον Άδωνι»;

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Με βιτριολικό τρόπο σχολίασε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος το γεγονός ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει παρέα με τον Στέφανο Κασσελάκη και παίζουν τένις.
Ο κ. Μαρκόπουλος επισήμανε ότι ο πρόεδρος των Δημοκρατών καθυβρίζει την κυβέρνηση και μάλιστα είναι στα δικαστήρια με τον ίδιο. Και αναρωτήθηκε με νόημα τι θα γινόταν αν έπαιζε ο ίδιος τένις με τον Παύλο Πολάκη, με τον οποίο έχει δικαστικές περιπέτειες ο υπουργός Υγείας.
Στις καυστικές δηλώσεις Μαρκόπουλου απάντησε ο κ. Κασσελάκης με ανάρτησή του και όπως φαίνεται το θέμα έχει μπλεχτεί τόσο που θα υπάρχει ενδιαφέρουσα συνέχεια.
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