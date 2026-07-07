Ρουκέτα Μαρκόπουλου για το τένις Γεωργιάδη – Κασσελάκη: «Φαντάζεστε εμένα να παίζω με τον Πολάκη, που είναι στα δικαστήρια με τον Άδωνι»;

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Με βιτριολικό τρόπο σχολίασε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος το γεγονός ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει παρέα με τον Στέφανο Κασσελάκη και παίζουν τένις.

Ο κ. Μαρκόπουλος επισήμανε ότι ο πρόεδρος των Δημοκρατών καθυβρίζει την κυβέρνηση και μάλιστα είναι στα δικαστήρια με τον ίδιο. Και αναρωτήθηκε με νόημα τι θα γινόταν αν έπαιζε ο ίδιος τένις με τον Παύλο Πολάκη, με τον οποίο έχει δικαστικές περιπέτειες ο υπουργός Υγείας.

Στις καυστικές δηλώσεις Μαρκόπουλου απάντησε ο κ. Κασσελάκης με ανάρτησή του και όπως φαίνεται το θέμα έχει μπλεχτεί τόσο που θα υπάρχει ενδιαφέρουσα συνέχεια.

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