Πολάκης: «Ο Φάμελλος να παραιτηθεί και να αρθεί η απόφαση αυτοδιάλυσης – Ναι στη συλλογική ηγεσία, αλλά κάποιος να βγει μπροστά»

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου και την ανατροπή της απόφασης «αυτοδιάλυσης», όπως την χαρακτήρισε, ζήτησε ο Παύλος Πολάκης εν όψει της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο, με συνέντευξή του στη Ναυτεμπορική TV και τη δημοσιογράφο Μάγκυ Δούση.

Στη συνέντευξή του, δεν έλειψαν οι χαρακτηρισμοί για τον Σωκράτη Φάμελλο και τη στάση του, αλλά και τα «καρφιά» για τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Βουλευτής Χανίων, χαρακτήρισε το καθεστώς του ως ανεξάρτητου βουλευτή, μετά τη διαγραφή του, «μπούρδες», ζητώντας επανειλημμένως να ληφθεί απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα.

Είπε πως είναι «πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά να υπάρχει πρόεδρος και απόφαση ΚΕ που να λέει θα στηρίξουμε άλλο κόμμα», κάτι που όπως είπε οφείλεται στην «προσωπική ανεπάρκεια και υποτέλεια του Σωκράτη Φάμελλου».

Σημείωσε μάλιστα ότι ο Φάμελλος από το περσινό συνέδριο έλαβε εντολή ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου με καταλυτικό ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι αυτή ήταν και η εντολή της εκλογής του στην προεδρία «την οποία εγώ του χάρισα, διότι δεν πήγα σε δεύτερο γύρο».

Συνεχίζοντας τα «χτυπήματα» κατά Φάμελλου, συμπλήρωσε πως από πλευράς του δεν υπήρξε ουσιαστική προσπάθεια για ενότητα παρά μόνο μια «μονόχνωτη κακομοιριά».

«Η εντολή ήταν να υπάρξει ανασυγκρότηση και ανασύνθεση μα καθοριστικό ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ όχι “κλείνουμε το μαγαζί και πάμε αλλού”» συνέχισε. Είπε, δε, ότι «έχεις μια ηγεσία που λέει, “στηρίζω άλλο κόμμα”. Ε, άμα το στηρίζεις, παραιτήσου, πήγαινε εκεί, να δούμε αν σε πάρει».

Επέμεινε πως η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου θα πρέπει να λάβει μια απόφαση που να έχει ως συστατικά τρία στοιχεία:

· Την επαναφορά Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα – η ΚΕ μπορεί να λάβει τέτοια απόφαση είπε γιατί είναι ανώτερο όργανο

· Τη λήψη απόφασης η οποία να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται και θα ηγηθεί μιας προσπάθειας συνεννόησης και συμπόρευσης με ένα συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο, άρα «να αναιρέσει την προηγούμενη απόφαση αυτοδιάλυσης»

· «Μετά από αυτό εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελλος και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της Κ.Ο., που σ’ αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα».

Σε ό,τι αφορά τα περί συλλογικής ηγεσίας για την οποία μιλούν άλλα στελέχη σημείωσε:

«Η συλλογική ηγεσία δεν αναιρεί ότι κάποιος βγαίνει μπροστά» διότι «αρχηγός χωρίς ομάδα είναι μηδέν και ομάδα χωρίς αρχηγό είναι επίσης μηδέν».

Συνέχισε λέγοντας πως στον ΣΥΡΙΖΑ, «υπάρχουν ικανότατα στελέχη που δε δείχνουν διάθεση να μετακομίσουν σε άλλες πολιτείες», και τα οποία «έχουν δώσει μάχες, έχουν συγκρουστεί με τη διαπλοκή, το έχουν πληρώσει». Μια συλλογική ηγεσία, είπε, «συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς που έχουν ιστορικό συγκρούσεων με το βαθύ κράτος και την οικονομική ολιγαρχία». Από εκεί και πέρα η Κ.Ε. πρέπει να αποφασίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, «κατεβαίνει στις εκλογές, οργώνει τη χώρα, ξαναστήνει τον μηχανισμό του, ξεκαθαρίζουν οι βουλευτές που πάνε» – «αυτό το καραγκιοζιλίκι πρέπει να σταματήσει» τόνισε – και «αυτοί που μένουν θα εκλέξουν νέο πρόεδρο της Κ.Ο.»

Στο ερώτημα αν βιάστηκε να δηλώσει «παρών», σημείωσε ότι δεν υπάρχουν πολλά χρονικά περιθώρια εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, και πως μάλλον άργησε. Επισήμανε πως τον διέπει η κομματικότητα προσθέτοντας «στηρίζω το χώρο που με δέχτηκε από το 2012 έδωσα ένα κομμάτι από τη ζωή μου χωρίς να σκεφτώ συνέπειες».

«Θα το φτάσω μέχρι το τέλος» κατέληξε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα δώσει τη μάχη εντός του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, πέταξε το «καρφί» ότι δεν στήριξε το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ:

«Μόνο εγώ εκφωνούσα το πρόγραμμα του 23, ούτε ο ίδιος ο Τσίπρας δεν το εκφωνούσε κι αυτό ήταν και το πρόβλημα, ο Τσίπρας έλεγε να πάμε με το ΠΑΣΟΚ και τον έφτυνε ο Ανδρουλάκης».

«Αν αλλάξει η ηγεσία, ο ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπήσει ποσοστά που κανείς δε φαντάζεται»

Εν τούτοις, ο Παύλος Πολάκης συμπεριέλαβε την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα στους χώρους που ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να απευθυνθεί για συνεργασία.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να επιδιώξει συνεργασία «με τη Νεαρ, το ΜέΡΑ25, με το ΚΚΕ, με ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ που θα αποστοιχιθεί μετά την εκλογική του αποτυχία, με την ΕΛΑΣ και ό,τι ποσοστά πάρει, με προσωπικότητες της ευρύτερης αριστεράς, από τον Κοτζιά, την Κατσέλη τον Π. Κόκκαλη».

Χαρακτήρισε δε «εντυπωσιακό» το ότι στις δημοσκοπήσεις, υπάρχει ακόμα ένα ποσοστό 1,5% που λέει ότι «εγώ θέλω ΣΥΡΙΖΑ» ενώ ο πρόεδρός του λέει «στηρίζουμε άλλο κόμμα» και υποστήριξε πως αυτό δείχνει πως «υπάρχει μια δυναμική από κάτω» στην Αριστερά.

«Αν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει, και πρέπει να αλλάξει πολύ σύντομα», είπε και εφόσον «εκπεμφθεί καθαρό μήνυμα βαθιών προγραμματικών αλλαγών που έχει ανάγκη η χώρα και που πάνω σε αυτή θα υπάρξει η όποια συνεργασία και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου για μια κυβερνητική προσπάθεια, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα είναι σε αυτά τα ποσοστά, θα χτυπάει ποσοστά που κανείς σήμερα δεν τα φαντάζεταιγιατί το δυναμικό της Αριστεράς υπάρχει και περιμένει» ανέφερε.

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