Αγριεύει η κόντρα ΝΔ – Τσίπρα: Γιατί το Μαξίμου ελπίζει σε συσπείρωση της γαλάζιας βάσης μέσω… Αμαλίας

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η λίστα με τα 102 «σκάνδαλα» που παρουσίασαν οι τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με την εκπρόσωπο Θεώνη Κουφονικολάκου και τους Φραγκίσκο Κουτεντάκη και Διονύση Τεμπονέρα να απαντούν στον επταετή απολογισμό Μητσοτάκη κάνοντας λόγο για «fake news» και «παραποιήσεις» και να χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση ως την πιο διεφθαρμένη της Μεταπολίτευσης, έδωσε στη ΝΔ την ευκαιρία για να επιτεθεί με σφοδρότητα στον Αλέξη Τσίπρα και να θυμίσει τα έργα και τις ημέρες της δικής του κυβέρνησης.

Στο Μαξίμου διαβάζουν τόσο τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται, όσο και τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις πού έχουν στα χέρια τους και βλέπουν ότι η μετωπική με τον κ. Τσίπρα δρα συσπειρωτικά στον σκληρό πυρήνα της παράταξης, γι’ αυτό και επέλεξαν να ανεβάσουν στροφές αντί να αφήσουν τη συζήτηση να κυλήσει.

Αιχμή του δόρατος ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος χθες στο Action24 πέρασε από την άμυνα στην επίθεση με τους γνωστούς υψηλούς τόνους. «Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες», είπε για τον κ. Τσίπρα, ανασύροντας τις παλιές δηλώσεις Κοντονή περί «δόλιας επίσπευσης» της επικύρωσης του Ποινικού Κώδικα τον Ιούνιο του 2019, τότε που η δωροδοκία μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Πρόκειται για καταγγελία χωρίς δικαστική τεκμηρίωση, κάτι που παραδέχθηκε άλλωστε και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της ΝΔ («εγώ πιστεύω ότι πήρε λεφτά»), όμως πολιτικά στέλνει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να δεχθεί τον ρόλο του κατηγορουμένου. Πολύ περισσότερο, δεν σκοπεύει να δεχθεί την επιχειρηματολογία του κυρίου Τσίπρα ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός στη Μεταπολίτευση.

Τα σκάνδαλα στο επίκεντρο

Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι αρκετά από τα «χτυπητά» της λίστας κατά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καταρρέουν με απλή αντιπαραβολή στοιχείων.

Η περιβόητη «παραβίαση του Συντάγματος» για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που η ΕΛΑΣ συνεχίζει να επικαλείται, έχει ήδη κριθεί από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας. Με την απόφαση 1918/2025 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκρινε κατά πλειοψηφία συνταγματικό τον νόμο 5094/2024, απορρίπτοντας τις προσφυγές της ΠΟΣΔΕΠ, επτά πανεπιστημιακών και του πρώην υπουργού Γιώργου Κατρούγκαλου.

Ο δρόμος για δώδεκα μη κρατικά ΑΕΙ άνοιξε από τον Σεπτέμβριο του 2025. Το να παρουσιάζεται σήμερα ως σκάνδαλο μια νομοθετική πρωτοβουλία που πέρασε τον έλεγχο του ΣτΕ δίνει στη ΝΔ εύκολο στόχο.

Ανάλογη είναι η εικόνα με τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό. Το φιάσκο της κακοκαιρίας «Ελπίδα» στις 24 Ιανουαρίου 2022 υπήρξε πραγματικό και οδυνηρό για χιλιάδες πολίτες, όμως οι ευθύνες βαρύνουν πρωτίστως τη διαχειρίστρια εταιρεία. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, τρία στελέχη των «Αττικών Διαδρομών» και της Αττικής Οδού κρίθηκαν ένοχα και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με αναστολή. Η κυβέρνηση από την πλευρά της είχε επιβάλει την αποζημίωση των 2.000 ευρώ ανά όχημα. Δύσκολα λοιπόν λένε “γαλάζιοι” βουλευτές στέκει ως «κυβερνητικό σκάνδαλο» μια υπόθεση όπου τη σκυτάλη έχει πάρει η ίδια η Δικαιοσύνη, καταλογίζοντας ευθύνες στην ιδιωτική διαχειρίστρια.

Πιο χαρακτηριστική όλων είναι η περίφημη ποδηλατάδα του πρωθυπουργού στην Πάρνηθα στις 29 Νοεμβρίου 2020, εν μέσω του δεύτερου lockdown. Ο Μητσοτάκης φωτογραφήθηκε χωρίς μάσκα δίπλα σε μοτοσικλετιστές, προκάλεσε αντιδράσεις και αργότερα παραδέχθηκε ότι λάθος ήταν «η φωτογραφία χωρίς μάσκα, όχι ότι έκανα ποδήλατο». Ήταν αναμφίβολα ζήτημα εικόνας και ατομικού παραδείγματος. Το να καταχωρείται όμως ένα τέτοιο περιστατικό δίπλα σε υποθέσεις διαχείρισης δημόσιου χρήματος αδυνατίζει την ίδια τη λίστα, εξισώνοντας το σοβαρό με το επουσιώδες και επιτρέποντας στην κυβέρνηση να μιλά για «προχειρότητα».

Ο Γεωργιάδης αιχμή του δόρατος

Στο παρασκήνιο, το κυβερνητικό επιτελείο βλέπει ότι η επίθεση Γεωργιάδη πιάνει τόπο σε μια συγκυρία που η ΕΛΑΣ ανεβαίνει στις μετρήσεις.

Η σημερινή δημοσκόπηση της Interview δίνει στη Νέα Δημοκρατία πρωτιά με 30,1%, με την ΕΛΑΣ δεύτερη με αύξηση στα ποσοστά της, που φτάνουνστο 17,4% και το ΠΑΣΟΚ τρίτο στο 12,3%. Στην Πειραιώς εκτιμούν ότι όσο ο Τσίπρας μονοπωλεί τον αντιπολιτευτικό χώρο, τόσο η μάχη πολώνεται ξανά στο δίπολο που βολεύει τη ΝΔ, καθώς αναδεικνύει το ίδιο της το αφήγημα σταθερότητας απέναντι στα χρόνια της κρίσης. Η εκτίμηση όσων γνωρίζουν τη λογική του Μαξίμου είναι απλή. Η κυβέρνηση δεν φοβάται τη λίστα, τη θέλει. Θέλει τη σύγκριση των δικών της πεπραγμένων με όσα έκανε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Και όταν μέσα στη λίστα των σκανδάλων αναφέρεται η παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη σε βαφτίσια την εποχή του lockdown, τόσο στο Μαξίμου εκτιμούν ότι έχουν το πάνω χέρι στο να αποδομήσουν τη ρητορική και την επιχειρηματολογία της ΕΛΑΣ.

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