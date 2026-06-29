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29.06.2026 09:58

Χιόνια στην Αττική Οδό: Ποινές φυλάκισης για τρία στελέχη των «Αττικών Διαδρομών»

29.06.2026 09:58
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Ένοχα κρίθηκαν τρία στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας της Αττικής Οδού, Αττικές Διαδρομές, από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών κατά τη χιονόπτωση του Ιανουαρίου του 2022.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα στέλεχος από την ίδια εταιρεία και δύο από την Αττική Οδό. Οι τρεις καταδικασθέντες κρίθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημμελήματος και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή, ενώ οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ απέρριψε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Μάλιστα ο εισαγγελέας σημείωσε ότι η καταβολή αποζημίωσης 2.000 ευρώ σε κάθε εγκλωβισμένο οδηγό δεν αποτέλεσε πρωτοβουλία της εταιρείας, αλλά έγινε κατόπιν σχετικής υποχρέωσης που επιβλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων από τον τότε διευθυντή Τροχαίας Αττικής, καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχαίας που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό.

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