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29.06.2026 09:49

Τροχαίο στην Περιφερειακή Υμηττού: Απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ

29.06.2026 09:49
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Με αρκετά προβλήματα η κίνηση των οχημάτων στους περισσότερους άξονες ξεκινά το πρωί της Δευτέρας τροχαίο στην Περιφερειακή Υμηττού.

Συγκεκριμένα, στην αριστερή λωρίδα, απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ, δημιουργώντας κυκλοφοριακό «σοκ».

Πιο αναλυτικά, έντονο μποτιλιάρισμα διαπιστώνεται στη Λεωφόρο Κηφισού κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση.

Αυξημένη η κίνηση και στην κάθοδο, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Με χαμηλές ταχύτητες τα οχήματα στην Κατεχάκη και στον περιφερειακό Καρέα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο.

Η σύγκρουση στην Περιφερειακή Υμηττού στο ρεύμα προς Κατεχάκη – Αθήνα, προκάλεσε σοβαρό πρόβλημα στην κίνηση των οχημάτων με αποτέλεσμα να καταγράφονται σοβαρές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό.

Επιπλέον καθυστερήσεις τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτών υπάρχουν και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως την Κηφισίας.

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