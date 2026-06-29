Χαλκιδική: Νεκρός 75χρονος στα Μυκονιάτικα – Δεύτερος θάνατος στην ίδια παραλία, μέσα σε λίγες μέρες

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το πρωί της Κυριακής ένας ηλικιωμένος από την παραλία Μυκονιάτικα, στον Δήμο Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον ηλικιωμένο στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών.

Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο ηλικιωμένου στην ίδια παραλία μέσα σε λίγες ημέρες…

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του 75χρονου, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το Λιμεναρχείο διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

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