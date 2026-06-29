Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 28 περιοχές σήμερα – Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κατηγορία κινδύνου 3

Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) σε συνολικά 28 περιοχές της χώρας, γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες.

Οι περιοχές με υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 3)

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου εντάσσονται:

Αττική

Εύβοια

Σκύρος

Βοιωτία

Φωκίδα

Φθιώτιδα

Κορινθία

Αργολίδα

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα

Πρέβεζα

Θεσπρωτία

Λευκάδα

Μαγνησία

Λάρισα

Σποράδες

Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική

Άγιο Όρος

Ροδόπη

Έβρος

Σαμοθράκη

Λήμνος

Λέσβος

Χίος

Ψαρά

Περιοχές της Αχαΐας

Περιοχές της Ηλείας

Έκκληση για αυξημένη προσοχή

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο, η καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών και η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή εστία φωτιάς, οι πολίτες θα πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στο 199 ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

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