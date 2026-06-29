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29.06.2026 08:21

Πάτρα: Θρίλερ με πτώμα άγνωστης γυναίκας σε διαμέρισμα – Βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη

29.06.2026 08:21
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Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής (28/6) σε διαμέρισμα στην Πάτρα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Το περιστατικό συνέβη σε σπίτι που βρίσκεται επί της οδού Ευσεβίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το πτώμα της γυναίκας, αγνώστων στοιχείων, βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ παρουσία ιατροδικαστή διενεργήθηκε αυτοψία στον χώρο.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο θάνατός δεν φαίνεται να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα και να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός της.

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