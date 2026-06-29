Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/6) σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο έχει δημιουργηθεί μικρός κρατήρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν βραδύκαυστο φιτίλι. Μέσα σε σακούλα βρέθηκε και εκρηκτική ύλη, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν στοχευμένη.

Την έρευνα για την υπόθεση αναλαμβάνει η αρμόδια υπηρεσία της ΕΛΑΣ που χειρίζεται υποθέσεις εκβιασμών, ενώ οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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