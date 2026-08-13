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Ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά από την Πέμπτη 13/08, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ και από την Παρασκευή 14/08 τα 7 έως 8 μποφόρ.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι ριπές κατά τόπους αναμένεται να ξεπεράσουν πρόσκαιρα τα 100 χλμ/ώρα στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στην Ανατολική Στερεά, περιλαμβανομένης της Αττικής.

Στους χάρτες των εικόνων 1 και 2 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μέγιστες ριπές ανέμου που αναμένονται το μεσημέρι της Πέμπτης 13/08 και της Παρασκευής 14/08 στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στις Βορειοδυτικές Κυκλάδες.

Όπως φαίνεται σε αυτούς, την Πέμπτη 13/08 οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ/ώρα στα νοτιοδυτικά τμήματα του νομού Βοιωτίας, στα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής, στη Δίρφη (ορεινά Εύβοιας) και στα νότια τμήματα του Νομού Ευβοίας. Την Παρασκευή 14/08, ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα αναμένονται στην Νότια Εύβοια και στην Νοτιοδυτική Άνδρο.

Εικόνα 1. Οι μέγιστες ριπές ανέμου που αναμένονται το μεσημέρι της Πέμπτης 13/08

Εικόνα 2. Οι μέγιστες ριπές ανέμου που αναμένονται το μεσημέρι της Παρασκευής 14/08

Σημειώνεται, ότι ισχυρές ριπές, ενδεχομένως άνω των 100 χλμ /ώρα, αναμένονται και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες για τον κρατικό μηχανισμό, και για αύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, καθώς, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για Αττική, Στερεά, Πελοπόννησο, ενώ μεγάλο μέρος της χώρας θα βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4).

Ειδικότερα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

* Περιφέρεια Αττικής

* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

* Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

* Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

* Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

* Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

* Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

* Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

* Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

* Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και ‘Αγιον Όρος)

* Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

* Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

* Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει για μία ακόμα φορά έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Το φαινόμενο «Hot-Dry-Windy»

Ανησυχητική είναι και η πρόγνωση της ομάδας FLAME του Meteo για το επόμενο 48ωρο (Πέμπτη και Παρασκευή), που κάνει λόγο για περαιτέρω επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Αναλυτικά:

«Περίοδος Ισχύος: 13 Αυγούστου 2026, 06:00 — 14 Αυγούστου 2026, 23:59

Περιοχές που επηρεάζονται:

Αττική, Κ. και Ν. Εύβοια, Ν. Βοιωτία, Φωκίδα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κύθηρα, Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Δ. Αχαΐα, Ηλεία και κατά τόπους σε Αιτωλοακαρνανία, Μεσσηνία, Αρκαδία, Κ. και Αν. Μακεδονία, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρο, Θάσο, Σαμοθράκη, Σάμο, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ν. Κρήτη

Κύρια Χαρακτηριστικά: Περαιτέρω επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή (13-14.08.2026) σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι Β/ΒΑ άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση (40-60 km/h, τοπικά άνω των 60-70 km/h) και θα συνδυαστούν την Πέμπτη (13.08.2026) με συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας, κυρίως στα δυτικά (Hot-Dry-Windy). Επιπροσθέτως, την Παρασκευή (14.08.2026) αναμένεται μεταφορά υγρασίας στην μέση τροπόσφαιρα, η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές για ανάπτυξη πυροεπαγωγής, κυρίως στα δυτικά. Η ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων θα είναι πολύ υψηλή σε μεγάλο μέρος της χώρας, περισσότερο όμως στα δυτικά και βόρεια. Σε ισχύ παραμένει το δελτίο FLAME-W-009 / 08.08.2026.

Αναμενόμενες Επιπτώσεις: Πολύ υψηλό έως τοπικά ακραίο δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο πυρκαγιές. Μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης, μεγάλα θερμικά φορτία και πολύ αυξημένη πιθανότητα κηλιδώσεων. Πιθανή ακραία πυρική συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε υπήνεμες περιοχές όπου οι άνεμοι δημιουργούν τοπικά ακραίες ξηροθερμικές συνθήκες. Κατά τόπους έντονη πυρική συμπεριφορά τη νύχτα. Κατά τόπους δυναμικό εκδήλωσης πυροεπαγωγής, κυρίως στα δυτικά.

Κατάσταση Ετοιμότητας: Η Προειδοποίηση Επικίνδυνων Πυρομετεωρολογικών Συνθηκών σηματοδοτεί την έλευση επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών. Τυχόν πυρκαγιές που εκδηλωθούν θα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει έναρξη πυρκαγιάς.

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Η παρούσα προειδοποίηση επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθηκών αποτελεί προϊόν ερευνητικής εργασίας που υλοποιείται στο ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ και δεν υποκαθιστά τις επίσημες προγνώσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων».

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