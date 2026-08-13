ΕΛΑΣ για απόφαση ΣτΕ για ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν θα επιτρέψουμε σκοπιμότητες και ασυδοσία στην ανώτατη εκπαίδευση

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Την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ισοδυναμεί με «φρένο» στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, σχολιάζει ο Τομέας Παιδείας της ΕΛΑΣ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «βιασύνη και προχειρότητα» ως προς τη νομοθέτηση και την εφαρμογή του Νόμου Πιερρακάκη και υπογραμμίζοντας πως «επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου των πολιτών».

Τρία παραρτήματα ιδιωτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του εξωτερικού στην Ελλάδα δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν κατά την ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκινά σε λίγες μέρες, καθώς το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από σχετική προσφυγή του καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Π. Λαζαράτου, ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας τους, όσο και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους, λόγω νομικών προβλημάτων των κανονιστικών πράξεων που διέπουν την λειτουργία τους, σημειώνει ο Τομέας Παιδείας της ΕΛΑΣ.

«Η βιασύνη και η προχειρότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως προς τη νομοθέτηση και την εφαρμογή του Νόμου Πιερρακάκη (ν. 5094/2024) επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου των πολιτών βάζοντας σε περιπέτειες εκατοντάδες εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες στα ΝΠΠΕ», τονίζει χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζει πως «με σύνεση και υπευθυνότητα η ΕΛΑΣ και ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας έχουμε δεσμευτεί στην τήρηση της νομιμότητας και στην αναγκαία αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά τα παραρτήματα διεθνών ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα», ενώ διαμηνύει πως δεν θα επιτρέψει «την επικράτηση σκοπιμοτήτων και ασυδοσίας στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στην πατρίδα μας».

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