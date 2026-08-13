Τουρισμός για Όλους: Σκληρή αντιπαράθεση υπουργείου Τουρισμού – ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα – «Γιατί η πλατφόρμα άνοιξε μόλις στις 5 Αυγούστου;»

Takeaways by to pontiki AI Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» αποτελεί πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τον προγραμματισμό και την αποτελεσματικότητά του.

Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει καθυστερήσεις στην έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης και στην έναρξη των αιτήσεων, αμφισβητώντας ταυτόχρονα την επιτυχία της απορρόφησης των διαθέσιμων κονδυλίων.

Το Υπουργείο Τουρισμού υποστηρίζει τη στρατηγική του για ενίσχυση της τουριστικής κίνησης κατά τη χειμερινή περίοδο και απορρίπτει τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ως αβάσιμες και προϊόν ελλιπούς γνώσης.

Από την πλευρά της, η βουλευτής Κατερίνα Σπυριδάκη επιμένει ότι ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων δεν ταυτίζεται με την ουσιαστική απορρόφηση των επιδοτήσεων από την αγορά.

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Σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ έχει μετατραπεί το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», με αφορμή τους χρόνους έναρξής του και πρόσβασης των δικαιούχων στη σχετική πλατφόρμα.

Το ΠΑΣΟΚ σε σχετική ερώτηση της αρμόδιας τομεάρχη Τουρισμού και βουλευτή Λασιθίου, Κατερίνας Σπυριδάκη, είχε επισημάνει ότι «η τουριστική περίοδος είχε ξεκινήσει χωρίς να έχει εκδοθεί ούτε η απαιτούμενη ΚΥΑ και χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Η ΚΥΑ εκδόθηκε τελικά στις 15 Ιουνίου, ενώ η πλατφόρμα άνοιξε μόλις στις 5 Αυγούστου. Το ίδιο το Υπουργείο είχε ανακοινώσει από τις 16 Ιουνίου ότι οι αιτήσεις θα ξεκινούσαν τον Αύγουστο».

Υπογράμμισε, δε, ότι «ακόμη μεγαλύτερη αντίφαση παρουσιάζει το κυβερνητικό αφήγημα περί “επιτυχίας”. Το Υπουργείο χαρακτηρίζει τον προηγούμενο κύκλο ως τον “πιο επιτυχημένο”, με απορρόφηση 75%. Ταυτόχρονα, όμως, παραδέχεται ότι από τα 24,24 εκατ. ευρώ της ενίσχυσης αξιοποιήθηκαν 18,2 εκατ., ενώ περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ έμειναν αδιάθετα και επέστρεψαν στο Δημόσιο. Δηλαδή περίπου ένα στα τέσσερα διαθέσιμα ευρώ δεν έφτασε ποτέ στην πραγματική τουριστική κατανάλωση».

Η απάντηση

Απαντώντας, το υπουργείο Τουρισμού είχε σημειώσει ότι «έχοντας ως γνώμονα τη στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό, το Υπουργείο Τουρισμού κατευθύνει το 70% του συνολικού προϋπολογισμού σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους», προσθέτοντας ότι «οι Έλληνες πολίτες, κατανοώντας τη στρατηγική που εφαρμόζεται, και ανταποκρινόμενοι σε αυτή, προκειμένου φυσικά να αυξήσουν και το όφελός τους ως δυνητικοί δικαιούχοι, έχουν υποβάλει, ήδη από τις 5 Αυγούστου 2026 έως σήμερα, που παραμένει ενεργό το δικαίωμα αιτήσεων, 647.000 αιτήσεις στο σύνολο, από τις οποίες οι 451.000 αφορούν στη χαμηλή περίοδο, ενώ οι 196.000 στην υψηλή».

Μάλιστα, είχε προσθέσει δηκτικά ότι «το ΠΑΣΟΚ, αδυνατώντας φυσικά να κατανοήσει την επιτυχία μιας ολόκληρης στρατηγικής, που δημιουργεί υψηλά έσοδα και μετρήσιμα αποτελέσματα για τη διάχυση της επισκεψιμότητας σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, και χωρίς καμία απολύτως στοιχειοθέτηση, προέβη σε πρόχειρους συμψηφισμούς με το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) “κοινωνικός τουρισμός”, καθώς και σε αυθαίρετα συμπεράσματα, που μεταξύ άλλων, στερούνται και στοιχειώδους γνώσης για τη λειτουργία του δημόσιου λογιστικού».

Η αντίδραση

O σχολιασμός του υπουργείου προκάλεσε την αντίδραση της Κ. Σπυριδάκη, η οποία, αφού σημειώνει ότι «η ειρωνεία περισσεύει», τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συγχέει τα δύο προγράμματα και ότι δεν υπήρχε ούτε μία αναφορά στον Κοινωνικό Τουρισμό, επαναλαμβάνοντας ότι η ερώτηση που είχε κατατεθεί στις 6 Μαΐου αφορούσε στην καθυστέρηση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», και υπενθυμίζοντας ότι η ΚΥΑ εκδόθηκε στις 15 Ιουνίου και η διαδικασία των αιτήσεων ενεργοποιήθηκε τελικά στις αρχές Αυγούστου.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τα περί «επιτυχίας» του προηγούμενου κύκλου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με βάση την επίσημη απάντηση του υπουργείου, επισημαίνει ότι από συνολική ενίσχυση 24,24 εκατ. ευρώ αναλώθηκαν 18,2 εκατ. ευρώ, ενώ 6,03 εκατ. ευρώ επέστρεψαν στο Δημόσιο, ξεκαθαρίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα «χάθηκαν», αλλά ότι έμειναν αναξιοποίητα για τον σκοπό του προγράμματος και δεν έφτασαν στην πραγματική τουριστική κατανάλωση.

Όσον αφορά στον μεγάλο αριθμό αιτήσεων, επισημαίνει ότι οι αιτήσεις δεν ισοδυναμούν ούτε με απορρόφηση ούτε με αποτέλεσμα, προσθέτοντας ότι το κρίσιμο θα είναι πόσοι τελικά θα ενεργοποιήσουν τις κάρτες, πόσοι θα χρησιμοποιήσουν ολόκληρη την επιδότηση και πόσα χρήματα θα καταλήξουν πράγματι στην τουριστική αγορά. Καταλήγει, δε, λέγοντας ότι «οι χαρακτηρισμοί είναι εύκολοι. Οι απαντήσεις είναι το δύσκολο. Προχειρότητα είναι να απαντάς σε άλλη Ερώτηση για άλλο πρόγραμμα. Ανακρίβεια είναι να αποδίδεις στον πολιτικό σου αντίπαλο πράγματα που δεν είπε. Και παραπλάνηση είναι να αποφεύγεις το πραγματικό ερώτημα πίσω από επικοινωνιακές κορώνες».

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