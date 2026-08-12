Μητσοτάκης για Σίσκο: Ακόμα ένα «δελφίνι» της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών!

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Τα συγχαρητήριά του στον Απόστολο Σίσκο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ακόμα ένα “δελφίνι” της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών», συγχαίροντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του διάκριση.

«Συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο για το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι! Απόστολε, σε ευχαριστούμε. Μας έκανες υπερήφανους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακόμα ένα «δελφίνι» της ελληνικής κολύμβησης στο βάθρο των νικητών! Συγχαρητήρια στον Απόστολο Σίσκο για το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι! Απόστολε, σε ευχαριστούμε. Μας έκανες υπερήφανους.🇬🇷 August 12, 2026

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