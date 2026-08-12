Επίσκεψη Χατζηδάκη στον πυρόπληκτο Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου

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Τον Δήμο Αγίου Βασιλείου επισκέφθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς και για τις ανάγκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί στην περιοχή.

Τον κ. Χατζηδάκη υποδέχθηκε ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Βαγγέλης Καπετανάκης, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιώργος Λιοδάκης και ο γενικός γραμματέας του δήμου, Νίκος Καλιτσουνάκης.

Η συνάντηση είχε ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς ο δήμαρχος παρουσίασε στον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μετά την πρώτη φάση αντιμετώπισης της καταστροφής και έθεσε τα ζητήματα που απαιτούν πλέον άμεσες αποφάσεις και συντονισμό σε κυβερνητικό επίπεδο. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη οι διαδικασίες που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί για τους πληγέντες να προχωρήσουν χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και να οδηγήσουν το συντομότερο δυνατό σε ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Ο δήμαρχος ζήτησε τη συνδρομή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου, ώστε να υπάρχει άμεση συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα ζητήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις.

Μετά τη συνάντηση ακολούθησε επίσκεψη στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά, όπου ο κ. Χατζηδάκης είχε τη δυνατότητα να διαπιστώσει από κοντά την έκταση της καταστροφής και τις συνέπειές της στο φυσικό περιβάλλον, στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και στις υποδομές.

Για την Τρίτη δρομολογήθηκε επίσκεψη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Γεώργιου Παπαδόπουλου και του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου Νίκου Βολτυράκη στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να εκτιμηθούν οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.

Η επίσκεψη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης συνοδεύτηκε παράλληλα από συγκεκριμένες αποφάσεις για την ενίσχυση των υποδομών του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Ειδικότερα, θα εγκριθεί νέα χρηματοδότηση ύψους 1.200.000 ευρώ για παρεμβάσεις στους κάθετους οδικούς άξονες που συνδέονται με τον Αγιοβασιλιώτικο Παραλιακό Δρόμο.

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