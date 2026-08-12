Κυβερνητικό «πυρ ομαδόν» για τη συνέντευξη Τσίπρα: Θερινός προάγγελος «θερμού» φθινοπώρου

Takeaways by to pontiki AI Η συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση κυβερνητικών στελεχών, οι οποίοι απέρριψαν τις θέσεις του για την οικονομία, τη Δικαιοσύνη και το ηλεκτρικό δίκτυο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατέκριναν τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού, αμφισβητώντας την εγκυρότητα των επιχειρημάτων του.

Η κυβέρνηση υιοθετεί πλέον μια στρατηγική άμεσης και σκληρής αντιπαράθεσης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, με σκοπό να αναδεικνύει διαρκώς τα πεπραγμένα της περιόδου 2015-2019.

Στελέχη της κυβέρνησης διαμηνύουν ότι θα απαντούν τεκμηριωμένα σε κάθε τοποθέτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιδιώκοντας να ασκούν κριτική στις προτάσεις του κόμματος για τη διακυβέρνηση της χώρας.

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Μπορεί η κυβέρνηση να βρίσκεται σε φάση θερινής ραστώνης – όπως κάθε χρόνο, η εβδομάδα πριν τον 15αύγουστο θεωρείται εβδομάδα διακοπών – ωστόσο, η συνέντευξη που έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, σε διαδικτυακό μέσο, ενεργοποίησε σχεδόν άμεσα τα αντανακλαστικά στο Μαξίμου – και έδωσε μια πρόγευση για το «θερμό» φθινόπωρο που έρχεται.

Αρχίζοντας ανάποδα, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης Τσίπρα απάντησε χθες ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο οποίος επικεντρώθηκε στα όσα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρει για το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας και τον ΔΕΔΔΗΕ. Σε ανάρτησή του στα social media, o Ά. Σκέρτσος έγραψε ότι «στο τρίτο μέρος της αυγουστιάτικης συνέντευξής του ο Α. Τσίπρας αναρωτιέται “μα πού πηγαίνουν τα αυξημένα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ και γιατί δεν γίνονται επενδύσεις;”. Κανείς δεν φρόντισε να τον ενημερώσει ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν 4πλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δις ετησίως από μόλις 400 εκ. ευρώ το 2019; Κι ότι οι υπογειοποιήσεις έχουν 8πλασιαστεί από το 2019 που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χλμ δικτύου ετησίως; Ή τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα; Αδιόρθωτος…».

Μια μέρα νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε εξαπολύσει δριμεία επίθεση στον Α. Τσίπρα, αναφέροντας – μεταξύ άλλων – ότι «όταν διαβάσαμε τον τίτλο “Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο”, συνοδευόμενο από τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε ότι, λόγω εποχής, πρόκειται για κάποια νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση. Κι όμως, όσο κι αν ακούγεται απίστευτο, η φράση αυτή, όπως και πολλές άλλες αντίστοιχες, ειπώθηκε πράγματι από τον πρώην πρωθυπουργό», προσθέτοντας ότι «ίσως σε κάποια επόμενη συνέντευξη πάρουν οι πολίτες τις απαντήσεις που για τόσα χρόνια αποφεύγει να δώσει ο κ. Τσίπρας. Μέχρι τότε, ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να συνεχίσει να δίνει συνεντεύξεις σε προστατευμένα περιβάλλοντα με έναν και μόνο στόχο: να ξαναγράψει την ιστορία. Το κακό για εκείνον είναι ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, είχε επικεντρωθεί στα ζητήματα του χαρτοφυλακίου του, στα οποία αναφέρθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, γράφοντας, μεταξύ άλλων, στα social media, ότι «η σχέση του Α. Τσίπρα με τη Δικαιοσύνη, σημαδεύτηκε ανεξίτηλα όταν τέσσερις μόλις μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης με συνεταίρο τον Π. Καμμένο, τον Απρίλιο του 2015, έφερε στην Βουλή τον περιβόητο “νόμο Παρασκευόπουλου”, (που ατυχώς χρεώνεται μόνο στον κ. Παρασκευόπουλο, ενώ ήταν εντολή Τσίπρα), με τον οποίο αποφυλακίστηκαν δολοφόνοι, βιαστές, παιδοβιαστές, ληστές, έμποροι ναρκωτικών και χιλιάδες άλλοι κατάδικοι, οι οποίοι βγαίνοντας από την φυλακή, σε ποσοστό 80% επέστρεψαν στην βαριά εγκληματικότητα εναντίον της ελληνικής κοινωνίας. Η συνέχεια δόθηκε με την οργάνωση της σκευωρίας Novartis, με την οποία επιχειρήθηκε να οδηγηθούν στη φυλακή οι κορυφαίοι πολιτικοί αντίπαλοι του Τσίπρα. […] Θα μείνει στις μαύρες σελίδες της πολιτικής ιστορίας της χώρας, η ωμή απόπειρα του Α. Τσίπρα να εκβιάσει την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, για το θέμα της συνταγματικότητας του νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες, με την ομιλία στη Θεσσαλονίκη, όπου προσπάθησε να υπαγορεύσει στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. […] Η τελευταία ωμή παρέμβαση του Α. Τσίπρα στη Δικαιοσύνη, ήταν όταν παρέτεινε τη λειτουργία της Βουλής λίγο πριν τις εκλογές του 2019 που ο ίδιος ανήγγειλε, προκειμένου να ψηφιστούν σε μία μέρα, περισσότερα από 1.100 άρθρα στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

Αν υπάρχει ένα κοινό στοιχείο και στις τρεις «απαντήσεις» μελών της κυβέρνησης στα όσα ανέφερε στη συνέντευξή του ο Α. Τσίπρας, αυτό δεν είναι άλλο από τους εξαιρετικά υψηλούς τόνους που χρησιμοποιήθηκαν και οι οποίοι – σύμφωνα με πληροφορίες – αποτελούν κεντρική πολιτική επιλογή και στρατηγική για την αντιμετώπιση του πρώην πρωθυπουργού και του κόμματός του, το οποίο είναι πλέον δεύτερο στις δημοσκοπήσεις και, όπως λέει ο ίδιος ο πρόεδρός του, στοχεύει να αποτελέσει τον έτερο πόλο για την διακυβέρνηση της χώρας («η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής. Με μεγάλες πιθανότητες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα», λέει ο ίδιος).

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αμέσως επόμενο διάστημα και με κάθε ευκαιρία Μαξίμου και Πειραιώς θα «σηκώνουν το γάντι» και θα χρησιμοποιούν σκληρή γλώσσα για τον Α. Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, υπενθυμίζοντας τα πεπραγμένα του ως πρωθυπουργός την περίοδο 2015 – 2019, αλλά και ασκώντας σκληρή κριτική στις προτάσεις και θέσεις του κόμματος για διάφορα θέματα, στη βάση της κοστολόγησής τους αλλά και της δυνατότητας εφαρμογής τους. «Θα απαντάμε στα πάντα, με στοιχεία και θα ζητάμε εξηγήσεις και ανάλυση – τίποτα δεν θα περνάει “αβρόχοις ποσί”», ήταν χαρακτηριστική ατάκα κομματικής πηγής, η οποία τόνισε ότι αφού ο Α. Τσίπρας έχρισε την ΕΛΑΣ αξιωματική αντιπολίτευση, θα υπόκειται και σε αντίστοιχη συμπεριφορά από την κυβέρνηση.

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