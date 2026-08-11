Σφοδρή κόντρα ξέσπασε για το σχέδιο ανασυγκρότησης του Έβρου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Έβρου, με αφορμή τον προϋπολογισμό και το περιεχόμενο των έργων που περιλαμβάνονται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «ΕΒΡΟΣ-ΜΕΤΑ».

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι ο αρχικός σχεδιασμός, ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, που είχε παρουσιαστεί μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023, έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί και αντικατασταθεί από ένα πολύ μικρότερο πρόγραμμα, ύψους 309 εκατ. ευρώ. Τα δύο κόμματα κάνουν λόγο για δραστική συρρίκνωση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης και ζητούν απαντήσεις για τα έργα που, όπως υποστηρίζουν, έχουν αφαιρεθεί, καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις που είχαν προβλεφθεί.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ωστόσο, απορρίπτεται κατηγορηματικά η εικόνα της συρρίκνωσης. Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Έβρου, Χρήστος Κατσαφάδος, υποστηρίζει ότι το συνολικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την περιοχή όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά ενισχύθηκε, καθώς τα 309 εκατ. ευρώ της «ΕΒΡΟΣ-ΜΕΤΑ» αποτελούν έναν μόνο από τους άξονες του ευρύτερου σχεδιασμού.

Σύμφωνα με την κυβερνητική πλευρά, το συνολικό πακέτο για τον Έβρο την περίοδο 2021-2030 ξεπερνά τα 2,96 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης ύψους 2,5 δισ. ευρώ, τα 309 εκατ. ευρώ της ΟΧΕ «ΕΒΡΟΣ-ΜΕΤΑ», 90 εκατ. ευρώ για δράσεις στήριξης και αποκατάστασης και επιπλέον 60 εκατ. ευρώ για ειδικά μέτρα σε στέγη, οικογένεια, εργασία και εκπαίδευση.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και ο σχεδιασμός για τον σιδηρόδρομο. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για κρίσιμα έργα που δεν περιλαμβάνονται πλέον στον σχεδιασμό της «ΕΒΡΟΣ-ΜΕΤΑ», ενώ η κυβέρνηση απαντά ότι η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο δεν εξαιρέθηκε από το σχέδιο, καθώς αποτελεί ξεχωριστό έργο μεγάλων υποδομών και χρηματοδοτείται απευθείας από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Connecting Europe Facility (CEF), με προϋπολογισμό 892,8 εκατ. ευρώ.

ΠΑΣΟΚ: «Η μεγάλη κοροϊδία του Μαξίμου – 90% λιγότερη προστασία στον Έβρο»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι το αρχικό master plan «Έβρος Μετά», προϋπολογισμού περίπου 3 δισ. ευρώ και με ισχυρή χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους, εγκαταλείπεται και στη θέση του εμφανίζεται ένα σχέδιο 309 εκατ. ευρώ.

Σε κοινή δήλωση του Μανώλη Χριστοδουλάκη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος, και του Παναγιώτη Δημόπουλου, γραμματέα του Τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, υποστηρίζεται ότι κρίσιμα έργα, μεταξύ των οποίων και η ηλεκτροδότηση του σιδηροδρομικού δικτύου, για την οποία, σύμφωνα με το κόμμα, είχαν εξασφαλιστεί ευρωπαϊκοί πόροι, μένουν εκτός του νέου σχεδιασμού.

Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται, παράλληλα, τις δημόσιες τοποθετήσεις του Σταύρου Μπένου, ο οποίος είχε την ευθύνη για τον σχεδιασμό του «Έβρος Μετά». Όπως υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Μπένος έχει δηλώσει ότι αισθάνεται προσβεβλημένος και «παγιδευμένος», κάνοντας λόγο για μελέτη που παρουσιάστηκε σε διαφορετική κατεύθυνση από τη δική του και για σχέδιο που ουσιαστικά ακυρώνεται.

Η αξιωματική αντιπολίτευση θέτει σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση:

Πόσο αξιόπιστες είναι οι εξαγγελίες για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του Έβρου, όταν, όπως υποστηρίζει, η αρχική κλίμακα του σχεδιασμού περιορίζεται δραστικά;

Γιατί έργα με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μένουν εκτός;

Πόσο ακόμη θα πληρώνει ο Έβρος την αναντιστοιχία λόγων και έργων;

Αν το αρχικό master plan ήταν ανεφάρμοστο ή υπερβολικό, γιατί προωθήθηκε επί χρόνια ως κεντρικό εργαλείο ανασυγκρότησης;

Και, εφόσον ήταν ρεαλιστικό, γιατί εγκαταλείπεται τώρα;

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντί να προχωρήσει σε ουσιαστική ανασυγκρότηση του Έβρου, περιορίζεται σε επικοινωνιακή διαχείριση της καταστροφής και ζητά πλήρη ενημέρωση για την τύχη των αρχικών δεσμεύσεων, την επαναφορά κρίσιμων έργων και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης για την περιοχή.

ΣΥΡΙΖΑ: «Από τα 3 δισ. υποσχέσεις στα 309 εκατ. ευρώ»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος κάνει λόγο για «μεγάλη κυβερνητική απάτη» σε σχέση με τον σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση του Έβρου.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έβρου υποστηρίζει ότι το master plan των σχεδόν 3 δισ. ευρώ, το οποίο, όπως αναφέρει, είχε παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ορεστιάδα ως ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα της περιοχής, «πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων» και αντικαταστάθηκε από ένα σχέδιο ύψους 309,9 εκατ. ευρώ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι από τον νέο σχεδιασμό απουσιάζουν κρίσιμες υποδομές και επικαλείται επίσης τις δημόσιες καταγγελίες του Σταύρου Μπένου για να υποστηρίξει τη θέση του περί εγκατάλειψης του αρχικού σχεδίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Σιδηροδρομική Εγνατία, την οποία η Κουμουνδούρου χαρακτηρίζει στρατηγικό σχεδιασμό που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός διάδρομος για τη Βόρεια Ελλάδα, συνδέοντας τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και τον Έβρο με τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει:

Ποιος και γιατί ακύρωσε δρομολογημένα έργα;

Ποια έργα αφαιρέθηκαν από τον σχεδιασμό;

Τι απέγιναν οι χρηματοδοτήσεις που είχαν εξασφαλιστεί;

Ποιος είναι ο πραγματικός σχεδιασμός και ποιο το χρονοδιάγραμμα για τις κρίσιμες υποδομές που είχαν εξαγγελθεί;

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η περιοχή δεν χρειάζεται νέες εξαγγελίες και επικοινωνιακές πρωτοβουλίες, αλλά σύγχρονες δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες, αναβαθμισμένες μεταφορές, στήριξη της παραγωγής και της αγροτικής οικονομίας και συγκεκριμένα αναπτυξιακά εργαλεία με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Κατσαφάδος: «Το σχέδιο όχι μόνο δεν περιορίστηκε, αλλά διευρύνθηκε»

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Έβρου, Χρήστος Κατσαφάδος, απορρίπτει τις αιτιάσεις περί περικοπής του σχεδιασμού.

Ο κ. Κατσαφάδος υποστηρίζει ότι οι δαπάνες για την ανασυγκρότηση του Έβρου όχι μόνο δεν συρρικνώθηκαν, αλλά ενισχύθηκαν, καθώς το συνολικό Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης, ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, υλοποιείται κανονικά.

Όπως αναφέρει, το Σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης του Έβρου παρουσιάστηκε στην Ορεστιάδα στις 3 Οκτωβρίου 2024 ως το πρώτο Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, με αρχικό προϋπολογισμό άνω των 2,83 δισ. ευρώ.

Με τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων, το συνολικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τον Έβρο την περίοδο 2021-2030, σύμφωνα με τον υφυπουργό, διαμορφώνεται σε περισσότερα από 2,96 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει:

2,5 δισ. ευρώ για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Έβρου, με έργα και ενισχύσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Έβρου, με έργα και ενισχύσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. 309 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα έργων και μελετών της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «ΕΒΡΟΣ-ΜΕΤΑ», της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο προϋπολογισμός της, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αυξήθηκε από τα αρχικά 180 εκατ. ευρώ.

για το πρόγραμμα έργων και μελετών της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «ΕΒΡΟΣ-ΜΕΤΑ», της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο προϋπολογισμός της, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αυξήθηκε από τα αρχικά 180 εκατ. ευρώ. 90 εκατ. ευρώ για το Σχέδιο Στήριξης και Αποκατάστασης, την Κρατική και Πρώτη Αρωγή, το «Νέο Δάσος», το «Evros Pass» και άλλες δράσεις.

για το Σχέδιο Στήριξης και Αποκατάστασης, την Κρατική και Πρώτη Αρωγή, το «Νέο Δάσος», το «Evros Pass» και άλλες δράσεις. 60 εκατ. ευρώ για ειδικά μέτρα πολιτικής στους τομείς της στέγης, της οικογένειας, της εργασίας και της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον κ. Κατσαφάδο, το κρίσιμο σημείο που, όπως υποστηρίζει, παραλείπεται από ορισμένες αναφορές είναι ότι η ΟΧΕ «ΕΒΡΟΣ-ΜΕΤΑ» δεν αποτελεί το υπόλειμμα ενός μεγαλύτερου σχεδίου, αλλά έναν από τους επιμέρους άξονες του συνολικού σχεδιασμού.

Σε ό,τι αφορά τον σιδηρόδρομο, ο υφυπουργός υποστηρίζει ότι η αναβάθμιση της γραμμής Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο δεν εξαιρέθηκε από κανένα σχέδιο. Όπως αναφέρει, πρόκειται για έργο μεγάλων υποδομών, το οποίο δεν χρηματοδοτήθηκε μέσω της ΟΧΕ, αλλά απευθείας από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Connecting Europe Facility (CEF), με προϋπολογισμό 892,8 εκατ. ευρώ.

Η σχετική διαδικασία βρίσκεται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε ενεργό διαγωνιστική φάση μέσω Ανταγωνιστικού Διαλόγου, με στόχο την ανάδειξη αναδόχου έως το τέλος του 2026.

Διαβάστε επίσης

Αλέξης Τσίπρας στο in.gr: Κάλπη της ανατροπής η δεύτερη κάλπη – «Όχι» σε… «μεταγραφές αεροδρομίου»



ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία

Γεωργιάδης για την πτώση σοβάδων στο Βενιζέλειο: «Παιδιά χαλαρώστε, δεν καταρρέει το ΕΣΥ»